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青年局「創意築夢巢」開跑　張以理： 1台筆電即開創未來

▲青年局扶植在地青創不遺餘力，透過所轄青創空間-「Pinway」培育青年創業，圖為進駐團隊「硬印HardPrint」研發3D列印機並開課進行教學。（圖／高市府提供）
▲青年局扶植在地青創不遺餘力，透過所轄青創空間-「Pinway」培育青年創業，圖為進駐團隊「硬印HardPrint」研發3D列印機並開課進行教學。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-05 09:18:50

高市府青年局為扶植優質青創，即日起舉辦「創意築夢巢」進駐甄選活動，提供坐落於高雄捷運中央公園站3號出口旁的三角窗辦公室，不僅提供多項整合政策與媒體資源，獲選進駐的事業還享有半年免租金優惠，報名期間自7月5日起至8月1日止，青年局局長張以理表示，優惠的承租方案，還幫忙把辦公室家具「傳便便」，讓獲選事業只要攜帶1台筆電就可立即開創未來。

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▲「創意築夢巢」獲勝事業將可免費進駐雄校聯社團養成實驗室8樓黃金辦公室，享有進駐一年前半年免租金後半年享優惠的租約條件。（圖／高市府提供）
▲「創意築夢巢」獲勝事業將可免費進駐雄校聯社團養成實驗室8樓黃金辦公室，享有進駐一年前半年免租金後半年享優惠的租約條件。（圖／高市府提供）
  「創意築夢巢」以紐約曼哈頓中央公園為概念，坐落高雄市引領潮流的新崛江市中心，打造一個能夠遠眺高雄中央公園綠地，提供簽約1年享有半年免租金，後半年享有租金含水電9,999元的超低月租方案，報名者需為106年1月1日後設立登記的公司或商業，且資本額在1,000萬以下；事業負責人須為年滿20歲以上45歲以下的創業青年；參選事業以品牌建立為目標，並具備商業模式。獲選事業除享有黃金辦公室、租金多項優惠協助外，並享有青年局活動宣傳管道及媒體曝光機會。

張以理表示，為加速創業青年投入創新創意領域，特別推出「創意築夢巢」計畫，期待從甄選過程中發掘出優質事業，提供夢幻挑高景觀的辦公空間、優惠的承租方案，進駐期間不僅提供創業諮詢輔導、協助介接產官學資源，加速產品服務的優化，期透過該局社群行銷策略的導入，協助進駐事業開拓更多商機，提高創業成功率，不論在地、外縣市的夢想家都可以參加「創意築夢巢」活動，加入高雄打拼生力軍。

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