論文遭爆抄襲！林智堅：已是舊聞　絕對禁得起考驗

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科管理局公開招標的委辦案。林智堅今（5）日表示，中間過程完全沒有問題，這些爆料內容先前就遭披露，這也不算是什麼新聞，已是舊聞，他絕對禁得起考驗。
林智堅幕僚表示，林智堅就讀中華大學碩士班時，接受科管系老師賀力行指導，並於2008年7月完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」論文口試。這篇論文由賀及同樣任教中華大學的王明郎博士主導，林智堅因受賀力行指導的關係，也參與討論。
林智堅幕僚說，林智堅2007到2008年撰寫論文的過程，賀力行、林智堅以及王明郎3人曾在2008年4月報名參加「管理策略與經濟發展學術研討會」，聯名發表「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」的文章。
幕僚指出，這篇文章的摘要，以及林智堅參與文章發表的紀錄，迄今都可在中華大學賀力行教授的網頁查詢得到。
林智堅透過幕僚表示，2020年總統大選時，時代力量前立委徐永明就針對林智堅的中華大學碩論提出指控，當時林智堅及賀力行都加以澄清；2018年選舉時，也有人針對他的學歷、親人等做攻擊；沒想到2022年被徵召選桃園，同樣的事情又要再澄清一次。