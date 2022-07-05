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網球／再闖溫網8強　Kyrgios：右肩有傷但會去喝一杯慶祝

▲Nick Kyrgios。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nick Kyrgios。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-05 09:44:05

儘管右肩不適，不過澳洲「壞小子」Nick Kyrgios在溫布頓網球公開賽男單16強戰，還是經過5盤大戰，以4:6、6:4、7:6(2)、3:6、6:2戰勝美籍日裔選手布蘭登·中島，繼2014、2015年之後，再闖溫網8強。

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Kyrgios生涯打得最好的大滿貫賽事，莫過於溫網，除了他和Rafale Nadal之間的恩怨情仇之外，其威力十足的發球和出色的技巧，都讓他在草地賽場上兼具觀賞性和成績，受到一些人的喜愛。

生涯在全英俱樂部6次面對5盤大戰，Kyrgios取得全勝，相當不容易。在今年第三輪賽事中，他在和Stefanos Tsitsipas的比賽場上場下都充滿爭議，外界也對其行為做出批評，但他本人不以為意。

「說實話，我根本不在乎，我微笑面對這一切。這很好玩，我還拿這些事和團隊開了很多玩笑，確實是挺搞笑的。」Kyrgios繼續表示，「我睡醒之後，讀到了一些關於我的報導，我就笑了。我永遠不會忘記人們評價我得那些話，無論是3年前、還是4年前，都讓我記憶猶新。」

在和Tsitsipas的比賽後，Kyrgios的肩膀出了一些問題，賽後他也透露在右肩傷處有一個大碎片，不過目前自己很開心闖過了8強，會去喝一杯來慶祝勝利。

「我在與Tsitsipas的比賽後，睡醒時肩膀就有些疼痛。過去的一個半月我打了這麼多的比賽，所以是時候身體該出現一些不適的狀況了，我認為這很正常，這是需要我管理的。」Kyrgios如此說道。

他也表示自己不會受影響，就是繼續保持同樣的心態。「我只想繼續在身體還有專業上做正確的事情，我的團隊很出色的完成了他們的工作，我也做了那麼多的理療，我們作為一個團隊緊密的處在一起，現在我們都希望可以繼續前進。」

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