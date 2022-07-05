朱俐靜罹乳癌過世！名醫建議每天做「這件事」可有效預防
藝人朱俐靜罹患乳癌2年，驚傳前天（7/3）不敵病魔過世，享年40歲，讓不少歌迷相當惋惜。台灣乳房醫學會理事長、台北榮總外科部部長曾令民提醒，年輕女性罹患乳癌通常惡性度較大且容易轉移，平常應該做好自我檢測、定期篩檢，特別要注意的就是肥胖的問題，因為根據研究顯示，控制體重是預防乳癌最好的方法，多運動、少吃高脂肪、油膩的食物，從年輕就做起，對女性朋友預防罹癌有很大的助益。
包括鴻海集團創辦人郭台銘的前妻林淑如，歌手阿桑、林晏如、姚貝娜，以及藝人後藤美希子、星座專家薇薇安，都是因為乳癌而過世。乳癌已是女性健康的最大敵人，根據衛福部108年癌症登記報告統計，女性乳癌高居十大癌症第三位，也是女性癌症排名首位，新診斷乳癌個案高達14856人，等於平均每36分鐘就有1名女性罹患乳癌。而109年國人死因統計共有2655名女性死於乳癌，平均每天有7人因乳癌病逝，數目相當驚人。
曾令民過去接受《NOWnews今日新聞》訪問時就提醒，乳癌發生的年齡層相當廣泛，所幸目前有多樣的治療方式，例如手術、標靶、化療、賀爾蒙治療等等，可以依照不同亞型給予治療。但乳癌最怕就是「諱疾忌醫」，女性朋友平常就要多做自我檢查，如果有異樣腫塊或乳房凹陷、有異常分泌物甚至乳房皮膚搔癢，就要立即去檢查，千萬不能延誤，及早發現治療，目前預後效果都相當好。
北美癌症醫學會曾做過研究顯示，女性如果有每天健走1小時的習慣，比起每週走路少於3小時者，發生乳癌的機率降低14%。曾令民提醒，近4成的乳癌是可以預防的，最重要就是維持健康生活，尤其是控制體重降低肥胖，對預防乳癌有很大的助益。
目前國健署有提供45歲以上至未滿70歲的婦女，或是40歲以上有家族病史的婦女，提供每2年1次的乳房X光攝影檢查。不過因為乳房X光攝影檢查過程必須把乳房夾緊，減少乳房組織重疊才能取得清晰的影響，讓不少女性覺得不舒服而不敢去做。但衛福部呼籲，新型的儀器已經大幅降低檢查的不適感，女性朋友不用擔心害怕，維持定期檢查習慣最重要。