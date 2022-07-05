COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

限定版高雄味「PP mini小小企鵝」　獨家現身高雄

▲超人氣萌企鵝即將現身高雄文博。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）
▲超人氣萌企鵝即將現身高雄文博。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-07-05 14:25:05

「PP Mini小小企鵝」貼圖系列廣受粉絲喜愛，這隻大約五公分高，如橡皮擦般的企鵝，今(2022)年8月即將現身在高雄舉辦的「臺灣文博會」及10月「台灣設計展」將這隻小企鵝再推往另一高峰，站在城市的高度，現身鼓舞所有高雄的創作者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲喜歡故鄉高雄舒緩節奏的GG，創造出可愛的小企鵝。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）
▲喜歡故鄉高雄舒緩節奏的GG，創造出可愛的小企鵝。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）
故鄉原來就在港都高雄！「PP Mini小小企鵝」是由從小在高雄長大的創作者GG所創，還未滿30歲的她，對於在高雄的創作生活，非常舒坦自在，雖非科班出身，她卻以對畫畫的堅持與興趣，成為LINE原創市集的超人氣新星。

▲低調的小企鵝作者GG在這次文博以圖現身，鼓舞創作者。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）
▲低調的小企鵝作者GG在這次文博以圖現身，鼓舞創作者。（圖／ PP mini 小小企鵝提供）
「一聽到有這個合作內心立刻澎湃尖叫，夢想終於實現了！」GG表示，這次因為臺灣文博會，與高雄市政府的合作讓她非常興奮，大家可以期待，小企鵝將會出現在高雄的各個角落。低調的GG說，她在大學時，誕生出了第一個插畫角色「小雞超人」，當時「PP Mini小小企鵝」雖然只是插畫中的配角，但GG特別喜歡他，並希望創造更多屬於他的故事，重心便轉移到小小企鵝身上，更一躍成為 GG 筆下的主角。

除了對身邊人事物的觀察，城市的藝文能量，更是創作的泉源，GG因此對這次臺灣文博會充滿了期待：「不用專程到台北，只要花公車或輕軌的錢，就可以去看展，真的是太棒了。」

後疫時代，高雄迎向文博會，將以「設計」的能量重新演繹城市美學。不管是手機中的貼圖，或者是走在街上看見的歷史建物，都將給人耳目一新的美學體驗。

青年局「創意築夢巢」開跑　張以理： 1台筆電即開創未來

鼓山滯洪池出現魚虎　高市府：下週清除

受祖邁市長感動　富明集團至茂林區送石斑魚愛心物資

基金會帶偏鄉學童體驗互動藝術　加碼抽幸運兒免費看展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀