西南風影響南高屏大雨特報！中部以北午後當心「西北雨」
受到西南風影響，今（5）日台灣大氣環境仍然相當不穩定，上午台南、高雄、屏東及恆春半島持續有陣雨或雷雨發生，中央氣象局今日上午持續發布布大雨特報，今日南部地區及恆春半島受到西南風影響容易有短延時強降雨，可能有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。另外，今日午後各地仍有局部短暫雷陣雨，降雨情況與昨（4）日相當類似。中部以北地區及各山區也要提方可能有局部大雨發生，民眾外出記得攜帶雨具。
根據氣象局觀測資料顯示，截至上午10時為止，屏東石門山單日累積雨量已有56.5毫米，屏東滿州也有54.5毫米。
氣象局表示，今日白天北部、東半部地區仍維持多雲到晴，各地依舊相當炎熱，高溫可達攝氏32到34度。氣象局持續針對台北市、新北市、台東縣地區及花蓮縣縱谷發布高溫黃色燈號，提醒上述區域中午前後有機會出現攝氏36度以上高溫，民眾要注意防曬並多補充水分。
預估這樣的天氣型態還會持續到明（6）日，週四（6/7）起太平洋高壓逐漸西伸，天氣會慢慢恢復穩定，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，到了週末太平洋高壓籠罩，各地晴朗炎熱，午後雷陣雨範圍會限縮以山區或近山區平地為主，高溫上看攝氏33到35度。