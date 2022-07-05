名家論壇》蕭徐行／砲聲「侯」不住　「友宜」已過萬重山

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當然，林佳龍如果要參選新北市長所要面對的，可不只黨內派系這一個「坎」而已，連任台中市長失利，不願回去復仇，反而汲汲於爭取被認為當選機率高的台北市長；去年台鐵太魯閣號大車禍，死傷多人，其中受害最多的是新北市民，然而相關的撫卹與賠償仍未能順利完結，林佳龍沒有責任嗎；再說，林佳龍擺明了非北市不選，如果最後他屈服在蔡英文意志下參選了新北市，林佳龍與民進黨無疑是把新北市民視作二等公民，不如台北市以及台中市的地區，這樣的差別待遇，民進黨又要如何說服新北市民接受呢？
連日來有關於高層苦等特定人選(林佳龍)點頭參選新北市的傳言不斷，這就讓5月初來就被黨秘書長林錫耀不斷告知「要開始準備了」的在地英系立委羅致政，深感尷尬和不受黨的尊重。羅致政自5月初至今靜待高層的進一步指令2個月了，對他而言，當初評估「願意一戰」到如今的「不選了」，「時間」是他考慮參選新北市長與否的關鍵因素，他認為現在距離選舉只剩下4個月，準備參選新北市長的時間已經不夠了，「時不待予」，羅致政毅然親自向選對會成員表明，黨中央「另請高明」吧！再說選舉不是提了名就可以開始展開活動，還需要募集競選人員、競選資源以及組織參選團隊，這都不是一朝一夕就可整合完成的。更助要的是新北市幅員遼闊，地形錯綜複雜，有山有水，人口多且複雜，這對於沒有參選過行政首長的人來說，即使個人意志強大也是一個很大的挑戰。
更關鍵的是，如果羅致政被提名了，不就證明他只是一個備胎、墊檔的，也可看出民進黨根本不在乎新北市民，這樣先天就氣短氣虛的選舉，能夠開出好的成績嗎？
恩恩事件讓侯友宜的民調受挫，但是民進黨藉著這個事情大搞政治鬥爭的作為，顯然地在民間也有很不同的評價，尤其疫情爆發兩年來，有多少的死難者需要政府關懷甚至究責，但是民進黨始終一筆帶過，只是針對恩恩一事大做文章，初期似乎有影響到侯友宜的聲勢，近來卻看到挺侯力量重新集結。新北市民沉默的力量，這也是羅致政有所顧忌不敢貿然來淌渾水的原因。
蔡總統要陳時中、林佳龍、林志堅三人參選北北桃三大都會區的想法，無可厚非；然而，如此的提名組合是基於怎麼樣的施政理念與主張，卻看不出來其特殊性與亮點，當然就導致提名陣容一變再變，變成歹戲拖棚，這也讓受困的侯友宜藉由羅致政的反彈，得以從低點反彈，甚至有重回事件前聲望衝向高點的趨勢。
民進黨再不趕快處理雙北市提名問題，這恐怕蔣萬安將驚險過關，侯友宜也可能強渡萬重山，重新站上泛藍陣營的最高點。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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