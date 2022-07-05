COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》蕭徐行／砲聲「侯」不住　「友宜」已過萬重山

▲新北市長侯友宜。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲新北市長侯友宜。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

文/蕭徐行

2022-07-05 10:48:19

無論是不是不爽黨中央對新北市長人選遲遲未定；還是以退為進，想要逼宮參選，立法委員羅致政的一篇牢騷，不僅顯露了民進黨在新北市市長人選荒，也充分反映了民進黨過去一個月藉由恩恩案猛烈轟擊侯友宜的「硬操作」，事實上並沒有重傷侯市長，可能還為侯連任市長之路「添薪加柴」，讓他「輕舟已過萬重山」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對高聲望的侯友宜，民進黨參選新北市長人選一直游移不決。在恩恩事件發生前，幾乎所有的民進黨公職面對高信任度的侯友宜都隱晦不談，完全展現懼戰、怕戰的迴避姿態。外界不斷傳言，蔡總統要強攻「北北桃」這個一級戰區，所以新北市囑意前交通部長及派系正國會頭頭林佳龍出戰侯友宜，並且點名林志堅出征桃園市，陳時中出馬台北市，希望透過陳林林三人的連線建立「蔡英文防線」，企盼打下台灣最重要的北台灣戰區，並且攻破泛藍陣線最重要的票倉區，殲滅國民黨，以建立民進黨長期執政的關鍵基礎。然而，即使高層勸誘不斷，林佳龍始終堅不改口，強調自己只願意參選台北市長，並明白宣示無意角逐新北市長，加上民進黨新北市黨部主委人選的風波，更讓正國會與英系、蘇系關係緊繃，這都使得林佳龍投入參選新北市意願不高。再者，林佳龍與行政院長蘇貞昌處事態度不同，過往互動關係不佳，蘇貞昌的態度造成了林佳龍跨過淡水河，走向新北市的那道障礙。

當然，林佳龍如果要參選新北市長所要面對的，可不只黨內派系這一個「坎」而已，連任台中市長失利，不願回去復仇，反而汲汲於爭取被認為當選機率高的台北市長；去年台鐵太魯閣號大車禍，死傷多人，其中受害最多的是新北市民，然而相關的撫卹與賠償仍未能順利完結，林佳龍沒有責任嗎；再說，林佳龍擺明了非北市不選，如果最後他屈服在蔡英文意志下參選了新北市，林佳龍與民進黨無疑是把新北市民視作二等公民，不如台北市以及台中市的地區，這樣的差別待遇，民進黨又要如何說服新北市民接受呢？

連日來有關於高層苦等特定人選(林佳龍)點頭參選新北市的傳言不斷，這就讓5月初來就被黨秘書長林錫耀不斷告知「要開始準備了」的在地英系立委羅致政，深感尷尬和不受黨的尊重。羅致政自5月初至今靜待高層的進一步指令2個月了，對他而言，當初評估「願意一戰」到如今的「不選了」，「時間」是他考慮參選新北市長與否的關鍵因素，他認為現在距離選舉只剩下4個月，準備參選新北市長的時間已經不夠了，「時不待予」，羅致政毅然親自向選對會成員表明，黨中央「另請高明」吧！再說選舉不是提了名就可以開始展開活動，還需要募集競選人員、競選資源以及組織參選團隊，這都不是一朝一夕就可整合完成的。更助要的是新北市幅員遼闊，地形錯綜複雜，有山有水，人口多且複雜，這對於沒有參選過行政首長的人來說，即使個人意志強大也是一個很大的挑戰。

更關鍵的是，如果羅致政被提名了，不就證明他只是一個備胎、墊檔的，也可看出民進黨根本不在乎新北市民，這樣先天就氣短氣虛的選舉，能夠開出好的成績嗎？

恩恩事件讓侯友宜的民調受挫，但是民進黨藉著這個事情大搞政治鬥爭的作為，顯然地在民間也有很不同的評價，尤其疫情爆發兩年來，有多少的死難者需要政府關懷甚至究責，但是民進黨始終一筆帶過，只是針對恩恩一事大做文章，初期似乎有影響到侯友宜的聲勢，近來卻看到挺侯力量重新集結。新北市民沉默的力量，這也是羅致政有所顧忌不敢貿然來淌渾水的原因。

蔡總統要陳時中、林佳龍、林志堅三人參選北北桃三大都會區的想法，無可厚非；然而，如此的提名組合是基於怎麼樣的施政理念與主張，卻看不出來其特殊性與亮點，當然就導致提名陣容一變再變，變成歹戲拖棚，這也讓受困的侯友宜藉由羅致政的反彈，得以從低點反彈，甚至有重回事件前聲望衝向高點的趨勢。

民進黨再不趕快處理雙北市提名問題，這恐怕蔣萬安將驚險過關，侯友宜也可能強渡萬重山，重新站上泛藍陣營的最高點。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]

名家論壇》黎榮章／張亞中爭取提名失利　深藍聲音式微？

名家論壇》單厚之／蔡英文真的「等一個仁」？

名家論壇》韋安／雙北人選久懸未決　民進黨到底等什麼？

名家論壇》楊威利／俄軍撤離蛇島、烏克蘭內陸國態勢未解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀