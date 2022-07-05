壯壯側身洩肉感翹臀！尺度近走光邊緣 粉絲跪求岳父放行
棒籃雙棲的啦啦隊應援團長壯壯（沈立心），趁著30而立的年紀，準備發行首本寫真書，當成出道10年以來的里程碑，帶著工作團隊上到墾丁、綠島拍攝性感美照，不料，7月即將出版的寫真書，送到爸爸面前竟然被打槍！讓她忍不住笑說，「連最難過的疫情我都熬過了，但沒想到最難熬的是壯爸這關！」
這次壯壯為了拍攝寫真書，不只甩肉5公斤，連體脂率都掉了5%，非常很有成就感，天生肉感的蜜桃臀透過健身訓練，讓腰跟核心都更緊實，展現超完美S曲線！書裡極短近乎下半身失蹤的尺度，讓粉絲噴鼻血，她透露媽媽態度較為開明，支持她為好身材留下美好紀錄，爸爸相對保守，就會覺得不准太露，事前就決定先斬後奏，再讓爸爸第一個看到成品。
結果不出所料，這幾天壯壯給爸爸看了幾張寫真作品，想說先給家裡壓壓驚，結果壯爸鬧脾氣說「這個尺度不准發」，她笑說爸爸表情奧嘟嘟，「可是爸爸，你看的只是一些側拍花絮而已」，後面還有更大膽的突破，希望粉絲一起集氣，預祝她能安撫爸爸成功。粉絲則搞笑留言，要向「國民岳父」喊話，「岳父不要生氣這只是藝術！」、「有這麼美的女兒，太有面子啦！」、「壯爸～壯壯說會把版稅都給你～」、「壯爸那關真的是魔王關卡，因為爸爸都是愛面子的」。