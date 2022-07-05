名家論壇》羅承宗／數位中介服務機構　國會不能監督？

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只是就法而論，財團法人法於2019年業已施行，其中在第48條以下對政府捐助財團法人，設有嚴密規範。另外，信手翻閱本屆立法院第2會期內政委員會第13次全體委員會議議事錄，該次會議內容包括審查民國110年度財團法人預算案關於內政部函送「『財團法人』二二八事件紀念基金會」、「『財團法人』台灣建築中心」、「『財團法人』臺灣營建研究院」、「『財團法人』中央營建技術顧問研究社」預算書案，蔡壁如正巧是該次會議列席委員。何來立法院無法監督政府捐助財團法人之說？
平心而論，「數位中介服務法」草案並非完善。尤其草案第46條至第55條針對數位中介服務提供者違反本法相關規定罰則，用區區幾百萬罰鍰想要駕馭資產豐厚的Meta、YouTube等跨國性的「指定線上平台服務提供者」，似乎欠缺期待。而既有公平交易法第40條第2項「事業違反….，經主管機關認定有情節重大者，得處該事業上一會計年度銷售金額百分之十以下罰鍰，不受前項罰鍰金額限制」的浮動罰鍰機制，為何不橫向移植參採？同樣令人不解。
發展迄今，草案依舊只是還沒有送到行政院院會的草案，後續通傳會將辦理公聽會接受各界意見，也期許社會累積更多言之有物的觀點，讓我國儘速補上此一數位時代的網路治理缺口。
●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授
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