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名家論壇》羅承宗／數位中介服務機構　國會不能監督？

▲國家通訊傳播委員會（通傳會）日前公布「數位中介服務法」草案，該草案開始在公共輿論產生正反不同的評價，意見充滿紛歧。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲國家通訊傳播委員會（通傳會）日前公布「數位中介服務法」草案，該草案開始在公共輿論產生正反不同的評價，意見充滿紛歧。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

文/中央社

2022-07-05 10:56:45

國家通訊傳播委員會（通傳會）日前公布「數位中介服務法」草案，擬納管早已亂象迭生的線上平台服務提供者。醞釀數日後，該草案開始在公共輿論產生正反不同的評價。意見紛歧，本為自由國度的民主日常。但若干來自在野黨立委的批判，卻又讓人搖頭嘆息。

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舉例而言，針對草案第39條至第45條，通傳會應成立數位中介服務專責機構，且應設置數位中介服務維運基金部分，民眾黨立委蔡壁如在6月30日的臉書稱此舉如此一來就可規避立法院監督…在體制外握有公權力，卻不受民意機關監督云云，一副慷慨激昂、了然於胸貌。

只是就法而論，財團法人法於2019年業已施行，其中在第48條以下對政府捐助財團法人，設有嚴密規範。另外，信手翻閱本屆立法院第2會期內政委員會第13次全體委員會議議事錄，該次會議內容包括審查民國110年度財團法人預算案關於內政部函送「『財團法人』二二八事件紀念基金會」、「『財團法人』台灣建築中心」、「『財團法人』臺灣營建研究院」、「『財團法人』中央營建技術顧問研究社」預算書案，蔡壁如正巧是該次會議列席委員。何來立法院無法監督政府捐助財團法人之說？

平心而論，「數位中介服務法」草案並非完善。尤其草案第46條至第55條針對數位中介服務提供者違反本法相關規定罰則，用區區幾百萬罰鍰想要駕馭資產豐厚的Meta、YouTube等跨國性的「指定線上平台服務提供者」，似乎欠缺期待。而既有公平交易法第40條第2項「事業違反….，經主管機關認定有情節重大者，得處該事業上一會計年度銷售金額百分之十以下罰鍰，不受前項罰鍰金額限制」的浮動罰鍰機制，為何不橫向移植參採？同樣令人不解。

發展迄今，草案依舊只是還沒有送到行政院院會的草案，後續通傳會將辦理公聽會接受各界意見，也期許社會累積更多言之有物的觀點，讓我國儘速補上此一數位時代的網路治理缺口。


●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 [email protected]

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