獨／許凱皓降臨《原子》當舞力學長 19歲曾「替台奪冠」
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》節目即將進入尾聲，17日即將迎來總決賽，製作單位也特地安排了「冥王星」的表演橋段，希望能讓有些未上過舞台的少年，可以在最後一集圓夢，包括小宜、呂尊揚、陳水豐、呂植宇、朋憲、偉綠、林嘉瑋和梁善鈞。值得注意的是，節目還邀請到由《大學生了沒》發跡的許凱皓來擔任舞力學長，他接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露冥王星賣力練舞的模樣，彷彿看到當年的自己。
從國三就有舞蹈基礎的許凱皓，舞齡已超過10年，而一名前輩的啟發，至今他印象深刻：「我們跳舞都是從模仿開始學起，高中剛畢業時，我在一次比賽落敗，評審老師告訴我『你跳得太像我了，我才沒有讓你進』，我才決定再也不看他的影片。」雖然當時深感挫敗，但現在回頭看，反而要感謝該前輩的激勵，自己才能進步，甚至在過了一年後，還代表台灣赴新加坡比賽並奪冠，感動年僅19歲就能如願拿下殊榮。
30歲的許凱皓目前除了接工作之外，也致力於經營YouTube頻道，曾參與選秀《偶像練習生》的他，這次受邀合作《原子少年》，坦言有「夢回當年」的感覺：「當時我和他們一樣，都和團員們一起努力。」看到冥王星為了難得的演出相當賣力，許凱皓稱讚團員們「想被看見的心」力量強大，對自己的表演也有一定的要求，不害怕勇於發問，更沒有喊累。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun！票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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