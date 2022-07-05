林智堅被爆論文抄襲 國民黨團要教育部、中華大學徹查
代表民進黨參選桃園市長的林智堅被爆論文抄襲，連錯字都一樣，國民黨團總召曾銘宗今（5）日提3點要求，第一，林智堅應該說清楚，不能只是說「這是舊案」就想輕鬆帶過，第二，請教育部、中華大學徹查，是否要撤銷林智堅學位，第三，這涉及竹科的智慧財產權，請國科會督導竹科提出告訴、進行賠償。
曾銘宗與立委賴士葆、李貴敏召開記者會，曾銘宗表示，他們三位都是博士，都寫過論文，林智堅會不會太誇張？甚至懷疑這論文根本不是林智堅寫的，而是找人代寫。
賴士葆說，自己從政前曾任政大企管所教授、所長，也常常接受國科會委託做研究計畫，而林智堅的論文竟然八成以上抄襲竹科研究報告兩位教授的內容，現在的科技部、以前的國科會應該出來講話，不能因為林智堅是蔡英文愛將，就不出聲。
賴士葆也強調，過去高雄市長補選時，國民黨參選人李眉蓁也被爆論文抄襲，過去民進黨怎麼攻擊國民黨參選人，今天也要用同樣標準去監督林智堅。
李貴敏說，大家也可以看看國民黨的參選人張善政，誰才是真正會做事的人，既然報告的智慧財產權屬於科技部，又是納稅錢做的報告，所以報告的智財權絕不能因為被綠營的人侵犯，政府單位包含科技部與竹科管理局都要出來說清楚。