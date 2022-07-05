揭林智堅論文抄襲政府標案 王鴻薇：從序論抄到引用文獻
2022年地方縣市議員選戰在即，其中新竹市長林智堅在民進黨中央的徵召下，投入桃園市長選戰，並將於8日辭去市長一直專心打選戰。不過國民黨台北市議員王鴻薇今（5）日上午召開記者會，踢爆林智堅中華大學碩士論文，幾乎有九成都抄襲前一年竹科管理局委託中華大學做的滿意度。王鴻薇揭露，林智堅幾乎是「從序論抄到引用文獻」，已經是一個沒有誠信的政治人物，應該宣布退出桃園市長選戰。
王鴻薇表示，政治人物論文抄襲的情況屢見不鮮，但林智堅可以說是抄得相當離譜。王鴻薇拿出一份2007年時由竹科管理局發包的標案，並由中華大學以45萬得標，題目是「以TCSI模式評估竹科民眾滿意度的委辦案」，結果隔年林智堅的碩士報告，題目僅改成「以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」只把竹科改為某區，恐怕也只是避免標題抄襲。
至於論文內容部分，王鴻薇指出，林智堅的碩士論文從「序論」就開始抄襲竹科管理局的報告，並細數每一個章節幾乎都與報告內容相同，至於引用文獻的部分，僅只有中文文獻減少一本、增加一本，英文文獻則是完全一樣。最終「問券樣本」的部分也都完全相同，承辦人員也直接標明王明郎博士。
王鴻薇明確指出，林智堅這樣的行為就是學術詐欺，有學術倫理相關問題。至於林智堅表示相關抄襲問題都純屬舊案，經得起考驗，王鴻薇也隨即打臉，之所以前面沒被發現，原因在於該份經過政府標案的報告，一直都鎖在竹科管理局並未公開，現在一經對比才發現相同性如此之高。
王鴻薇強調，若林智堅還有一絲絲良知，應該宣布退出桃園市長選戰，並主動退回中華大學的碩士頭銜；而中華大學也應隨即啟動調查，不能因為林智堅一個碩士，就毀掉中華大學千千萬萬個碩士的名譽；至於竹科管理局的部分也要介入調查，林智堅的碩士論文是否有侵害智慧財產權，若有違法情事應向林智堅索賠。