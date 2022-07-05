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2款新刮刮樂上市！6個頭獎200萬等你刮　總獎金9.7億

▲有刮有保庇湊對拿獎金！台灣彩券公司今（5）日再推出2款刮刮樂，頭獎200萬元各3個，總獎項更超過259萬個、總獎金逾9.7億元。（圖／台灣彩券提供）
▲有刮有保庇湊對拿獎金！台灣彩券公司今（5）日再推出2款刮刮樂，頭獎200萬元各3個，總獎項更超過259萬個、總獎金逾9.7億元。（圖／台灣彩券提供）

記者顏真真／台北報導

2022-07-05 11:14:382022-07-05 11:22:45

刮刮樂多元豐富的主題與玩法，持續吸引更多民眾加入樂刮挺公益的行列，台灣彩券公司今（5）日再推出2款刮刮樂，總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元，更有6個頭獎200萬元，其中全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明齊現票面，祈願眾神守護庇佑帶來平安、好運與財富，而刮刮樂「撲克對對樂」，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，若每局刮出的2張牌相同成對，即可獲得對應的獎金，同樣也有3個頭獎200萬元。

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台灣彩券公司今日推出每張售價200元的全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，將台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明以Q萌形象齊現在票面中，象徵眾神守護庇佑為民眾帶來平安、好運與財富，還規劃「對幸運符號」、「一刮即中」及「刮六中三」共三種玩法增加刮獎趣味，頭獎200萬元共有3個，1000元（含）以上獎項超過16萬個，總中獎率35%，總獎金逾5.1億元。

同日上市的還有刮刮樂「撲克對對樂」，每張售價同樣是200元，並以紅、藍成對的撲克牌作為票面設計及遊戲刮區，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，提供喜愛撲克牌遊戲的民眾另類撲克對決樂趣，玩法上共有8局遊戲，只要任一局中刮出2張相同成對的牌，即得該局對應的獎金，共有3個頭獎200萬元，1000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率34.01%。

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