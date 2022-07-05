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國民黨打林智堅論文　鄭運鵬：為了挽回張善政弱勢

▲新竹市長林智堅的論文再被「冷飯熱炒」，鄭運鵬認為只是為了挽救張善政的弱勢，不至於對選情有太大影響。（圖／記者葉政勳攝）
▲新竹市長林智堅的論文再被「冷飯熱炒」，鄭運鵬認為只是為了挽救張善政的弱勢，不至於對選情有太大影響。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-05 11:18:56

國民黨今（5）日爆料聲稱民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲，林智堅已透過幕僚回應此為舊聞，已經過檢驗，林智堅本人也將於今日中午12時召開記者會清楚說明。對此，民進黨立委鄭運鵬上午受訪表示，國民黨錯誤的類比，畫虎不成反類犬，自己不覺得會對桃園市長選情有太大影響，這樣的指控鞏固國民黨基本盤、挽回張善政弱勢多少有點機會，但中間選民會有判斷的。

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鄭運鵬說，林智堅的論文之前就有人質疑過，但當事人包含指導教授、共同計劃參與人都出來講過，國民黨把林智堅當成高雄市議員李眉蓁的論文在質疑，顯然國民黨認為李眉蓁抄襲，而李當時的狀況是被抄襲的同學自己出來指控李眉蓁，狀況完全不同。

鄭運鵬表示，林智堅在中華大學的論文是共同合作的，沒有抄襲，台大的論文與學弟的研究對象本來就不同，自然沒有抄襲問題，不過因為是研究同一個選舉，有些選舉資料當然會是相同 的，卻被說是抄襲，這就是國民黨想要類比，但畫虎不成反類犬，不倫不類。 

鄭運鵬表示，國民黨為了選舉質疑，這些可以理解，但不覺得有效，而國民黨這樣的質疑，代表林智堅選情領先。他也說， 現在台灣知識水準很高，大家會知道甚麼回事，不覺得會對桃園市長選情有太大影響，這樣的指控鞏固國民黨基本盤、挽回張善政弱勢多少有點機會，但中間選民會有判斷的。

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