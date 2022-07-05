林智堅論文爭議扯時力稱是「舊聞」　時力反批：子虛烏有

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時力表示，2020年7月召開記者會，主要訴求為「針對國民黨立委鄭正鈐博士論文涉嫌抄襲一事，並要求教育部及中華大學也應主動介入調查。」以及「中華大學創辦人之一是前新竹市長林政則，而現任新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌，都拿過中華大學碩士論文，希望中華大學能以相同標準檢視，主動對政商名流進行調查。」不論記者會或新聞稿皆未提及林智堅論文抄襲此種說法。
時力呼籲，林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林智堅應有責任據實對社會大眾說明，而非透過幕僚以2020年時代力量的記者會來模糊焦點，此種做法恐會增加民眾對林智堅的碩士論文的疑慮，完全無法達到捍衛自身清白的效果。
時力士林北投區議員參選人劉仕傑在臉書表示，2020年7月，時代力量召開記者會，指控國民黨鄭正鈐 論文涉抄襲。當時這場記者會由他主持，出席者除了當時的黨主席徐永明之外，還有新竹市議員廖子齊及東吳大學法律系教授胡博硯。簡單說，這場記者會的檢舉對象，是國民黨立委鄭正鈐，而非民進黨林智堅。林智堅雖然與鄭正鈐同樣就讀中華大學，但記者會上時代力量並未指控林智堅論文抄襲。
劉仕傑表示，有關林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林智堅有責任據實對外說明，並捍衛自己清白。至於此時搬出2020年時代力量當時這場記者會，恐怕只會讓本案政治失焦