COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林智堅論文爭議扯時力稱是「舊聞」　時力反批：子虛烏有

▲2020年7月28日，時力中央黨部舉行記者會指控藍委鄭正鈐論文抄襲，要求教育部應撤銷鄭正鈐助理教授資格。（資料照／記者呂炯昌攝.2020.07.28）
▲2020年7月28日，時力中央黨部舉行記者會指控藍委鄭正鈐論文抄襲，要求教育部應撤銷鄭正鈐助理教授資格。（資料照／記者呂炯昌攝.2020.07.28）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-05 11:44:412022-07-05 11:57:20

台北市議員王鴻薇今（5）日舉行記者會指出，民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年的中華大學碩士論文涉嫌抄襲。新竹市長林智堅幕僚則回應是舊聞，2020年時前立委徐永明就曾指提出指控，且他與指導教授當時已澄清。對此，時代力量回應表示，此種說法完全是子虛烏有，時力從未指控林智堅論文抄襲，呼籲林智堅應有責任據實對社會大眾說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時代力量中央黨部發布新聞稿指出，有關媒體報導新竹市長林智堅幕僚指出，2020年時時代力量前立委徐永明就針對林智堅的中華大學碩論提出指控涉一事。時代力量在此鄭重澄清，此種說法完全是子虛烏有，時代力量從未指控林智堅市長論文抄襲。

時力表示，2020年7月召開記者會，主要訴求為「針對國民黨立委鄭正鈐博士論文涉嫌抄襲一事，並要求教育部及中華大學也應主動介入調查。」以及「中華大學創辦人之一是前新竹市長林政則，而現任新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌，都拿過中華大學碩士論文，希望中華大學能以相同標準檢視，主動對政商名流進行調查。」不論記者會或新聞稿皆未提及林智堅論文抄襲此種說法。

時力呼籲，林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林智堅應有責任據實對社會大眾說明，而非透過幕僚以2020年時代力量的記者會來模糊焦點，此種做法恐會增加民眾對林智堅的碩士論文的疑慮，完全無法達到捍衛自身清白的效果。

時力士林北投區議員參選人劉仕傑在臉書表示，2020年7月，時代力量召開記者會，指控國民黨鄭正鈐 論文涉抄襲。當時這場記者會由他主持，出席者除了當時的黨主席徐永明之外，還有新竹市議員廖子齊及東吳大學法律系教授胡博硯。簡單說，這場記者會的檢舉對象，是國民黨立委鄭正鈐，而非民進黨林智堅。林智堅雖然與鄭正鈐同樣就讀中華大學，但記者會上時代力量並未指控林智堅論文抄襲。

劉仕傑表示，有關林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林智堅有責任據實對外說明，並捍衛自己清白。至於此時搬出2020年時代力量當時這場記者會，恐怕只會讓本案政治失焦

專訪／開箱市長室！公事包陪林智堅見證新竹大改造

專訪／沒說不的權利！林智堅北征桃園：讓國門成設計之都

專訪／新竹市民最不滿交通　林智堅：交給專業的沈慧虹

林智堅論文遭控抄襲　賴香伶競辦：像男子漢出來面對說明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀