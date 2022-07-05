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全台史上唯一！航空業者引進高空跳傘台東登場

▲台東縣政府大力推廣、安捷航空響應的高空跳傘系列活動，預計自下周六（16）開始，結合「2022台灣國際熱氣球嘉年華」盛大推出。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.07.05）
▲台東縣政府大力推廣、安捷航空響應的高空跳傘系列活動，預計自下周六（16）開始，結合「2022台灣國際熱氣球嘉年華」盛大推出。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.07.05）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-05 11:39:15

在國際間蔚為風潮的高空跳傘活動，本（7）月可望在台東正式登場！由台東縣政府大力推廣、安捷航空響應的高空跳傘系列活動，預計自下周六（16）開始，結合「2022台灣國際熱氣球嘉年華」盛大推出，今（5）日於台北喜來登舉辦宣告記者會，透過精彩的高空跳傘表演，加上極富教育意義的跳傘學習推廣，要讓民眾徹底感受跳傘的震撼與美好，為高空跳傘的常態發展揭開序幕。

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此次高空跳傘系列活動，是由台東縣政府及安捷航空合作辦理，台東縣副縣長王志輝表示，為了推動台東觀光產業發展，台東縣府尤其重視多元創新，臺東要走在全國之先，不只是熱氣球，高空跳傘可望能成為下一個無可取代、獨步全台的全新亮點，觀光產值亦不容小覷。

為了催生高空跳傘，安捷航空早在2020年便開始著手規劃及醞釀。安捷航空董事長高健祐表示，安捷有信心逐步推動高空跳傘的長期發展，熱愛跳傘、想要跳傘的國人，未來不必再遠赴國外，高健祐相信，2022年就是台灣高空跳傘元年。未來，安捷將持續深耕空中休憩產業發展，讓國內旅遊在疫情過後，依然持續發光發熱。

高空跳傘不只攸關台灣觀光產業的多元發展，更是國際新興的重點運動賽事，中華民國大專院校體育總會副會長曾慶裕指出，高雄市2009年承辦世界運動會，曾短暫推動過跳傘賽事，卻因未能長期推廣，難以培育更多後進人才，曾慶裕表示，相信透過民間力量、政府加持，能為臺灣的空中運動樹立里程碑，讓年輕人有更多接觸機會，愛上跳傘運動，長遠來看，對賽事人才的培育、全民運動的推廣，都饒富意義。

作為全台首次由政府主辦、民間推動，並且邀請全民參與的高空跳傘系列活動，特別邀請4名俄羅斯籍及1名烏克蘭籍教練遠赴來臺，加上國內6名一流跳傘好手，共計11名專業跳傘人員，合力獻上最精彩的表演饗宴，並且讓更多國人，有機會接觸專業的基礎跳傘運動學習。

協力辦理此次活動的新悅旅行社表示，高空跳傘教學推廣活動，截至目前為止，短短5天時間已經吸引破萬民眾登記，反應極為踴躍，足見新興的高空跳傘運動，的確備受國人的期待。

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