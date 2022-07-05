林智堅涉論文抄襲 柯文哲：每天吃飯喝酒有辦法寫論文？
2022地方縣市首長選戰在即，新竹市長林智堅在接受民進黨中央徵召，參選桃園市長選戰後，也即將於本週末宣布辭去市長一職，專心打選戰。不過今（5）日國民黨方面隨即爆料，林智堅的碩士論文涉嫌抄襲，且來源竟是政府投標的標案。對此台北市長柯文哲今日上午被問到該議題，似乎一點都不感到意外，甚至直言「哪有可能大家每天喝酒吃飯，還有辦法寫碩士論文？別騙人了！」
國民黨台北市議員王鴻薇今日揭露，林智堅的中華大學碩士碩士論文，經比對後有近九成都抄襲竹科管理局發包給中華大學的竹科民調滿意度報告。王鴻薇更指出，林智堅的論文內容「從序論抄到引用文獻」，已經明顯違反學術倫理，若還有一絲絲良知，就應該退出桃園市長選戰。
而針對林智堅疑似論文抄襲一事，柯文哲今日上午參與活動時也予以回應，先反問記者「這些事情是今天才發生的嗎？」並意有所指表示「哪有可能大家每天喝酒吃飯，還有辦法寫碩士論文？別騙人了！」
柯文哲甚至一度欲言又止，表示「我跟你說不只他啦，那些....我不想講，算了。」現場記者也隨即追問還有誰？柯文哲則直言「太多了啦！」並表示他自己常常說「你要是不知道你以前幹過什麼壞事，去選舉就知道。」