捍衛自己清白！林智堅：將對王鴻薇提告

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林智堅表示，他一項非常重視個人、團隊名譽，過去不斷有許多人透過造謠、抹黑各種方式，為了圖政治利益，毀謗他的人格，摧毀他的名譽，不過每次都會捍衛自己名譽，透過法律的途徑杜絕在野人士惡意美黑、造謠。
針對中華大學發表的碩士論文遭指抄襲，林智堅表示，每次選舉都發生這樣狀況，賀力行、王明朗都做聲明，都可以清楚讓大家知道，他都參與計畫當中，用這計畫發表論文；2名老師今天也都發表聲明。
至於台大國發所碩士論文，林智堅說，指導老師陳明通已說明，是余正煌拿林智堅資料寫論文，陳明通先指導他，並把資料給余正煌參考，只是余正煌先畢業，林智堅比較晚畢業；陳明通也強調，他的論文比較有原創性。
林智堅表示，余正煌論文後面有提到，感謝台大國發所所長、教授陳明通老師，幫助協調本論文研究主角，新竹市長林智堅提供當時競選總部內部參考所用的民調數據、資料，讓他做分析；這都證明他是一手資料擁有者。
林智堅說，這段時間以來，不同政黨企圖在他身上貼上標籤、抹黑。日前新竹火警憾事，他第一時間趕到現場，隔天卻出現他姍姍來遲的謠言；論文也在2周前報導過了，這都是舊文，。
林智堅指出，每次選舉都有人刻意抹黑造謠，他一定會捍衛自己清白並儘速提告。希望未來100多天選舉，透過政績、政見，正面訴求來贏得選戰，不是惡意抹黑造謠貼標籤。
林智堅說，人民選舉素養上提升，抹黑不會是人民樂見，藉由這樣記者會和大家說明，再有抹黑等狀況，會在短時間內與律師研究，只要違法就提吿。