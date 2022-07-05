國務院總理愛用「克強指數」2項連跌！中國經濟面臨挑戰

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由於中國中央政府對全國疫情採取嚴厲慎防態度，就連上海也遭強制封城，中國經濟出現斷崖式下跌，為了護住國內經濟，李克強帶領國務院緊急推動「穩住經濟大盤」措施，透過各大金融機構釋放資金，吸引企業及個人貸款，貸款數量才出現略為上揚，但這卻只是「克強指數」中唯一略有上升的一項。
根據中國國家能源局發表的監測數據顯示，國家用電量連續兩個月呈現放緩跡象，自6月15日發布數據來看，中國在今年5月用電量年減1.3%，是2022年以來單月用電量第二次出現衰退，也是繼今年4月後連續第二個月用電量下降。
此外，中國國務院「物流保通保暢工作領導小組辦公室」也監測數據，指出上週日（3）中國全國鐵路運輸貨物1033萬噸，國家鐵路貨運環比下降0.43；全國高速公路貨車通行590.21萬輛，較前1天驟減12.04%；民航貨運航班678班，其中國際貨運517班、國內貨運161班，班數較前1天則下滑11.8%。
港媒《香港01》指出，儘管李克強上月才召開國務院常務會議，要求實施穩健的貨幣政策，要穩住經濟大盤、穩住就業助力，但隨著「克強指數」三項指標當中的其中兩項出現下滑，這也確實反映了中國經濟面臨挑戰，必須調整政策加以應對。