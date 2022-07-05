特企／北捷最狂紋身！《子彈列車》浮世繪青龍帶入感十足
由布萊德彼特主演、《玩命關頭：特別行動》導演大衛雷奇執導的超狂動作電影《子彈列車》，即將於8月3日在台上映。為了讓影迷全方面感受這部融合好萊塢以及日本DNA的超級強檔電影，《子彈列車》4日起正式在台北捷運發車，影迷可以透過「台北捷運GO」APP查詢「子彈列車」專車所在地，搭上這班為影迷客製化的電影專車，感受滿滿的日本風情與電影視覺，讓忙碌的上班生活增添許多想像與趣味。
「子彈列車」車頭及車身以兩款不同的布萊德彼特電影海報做全車身包覆，踏進車廂會立即看到「歡迎搭乘子彈列車」字樣，十分貼心有趣。車內則是以巨幅日本浮世繪青龍、搭配電影各式主視覺以及多款華麗卡司海報，除了布萊德彼特以外，還有日本奧斯卡影帝真田廣之、《天能》亞倫泰勒強森、《永恆族》布萊恩泰瑞亨利、《厲陰宅》喬伊金、波多黎各饒舌歌手壞痞兔等人。最讓影迷驚豔的是這輛「子彈列車」專車上有超過100面的4K螢幕同時播放電影預告，粉絲在列車上的每一個空間都可以看到滿滿的小布！「子彈列車」專車即日起至8月7日，每日在台北捷運板南線發車10到12次，喜歡小布還有日本文化的粉絲，歡迎來朝聖！
《子彈列車》改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》7月20日起預購2張電影票，即贈《萌萌怪大頭吊飾》。電影將於8月3日情人節前夕在台上映，台灣觀眾將搶先全美2天一睹這部暑假壓軸超狂動作電影！