新手教師壓力大　台師大打造教師效能支持樞紐

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台師大今（5）日指出，影響教師壓力因素中，教師的入職動機、在校心理效能、教學效能等都是重要因素，這些都會影響教師的工作滿意度和學生的學習成果，因此，瞭解教師的心理效能，並協助教師加強心理效能，乃當務之急。
台師大教授宋曜廷和社會情緒教育發展中心研究員張存真從參與TALIS 2018調查的台灣202所國中共3,835位教師資料進行分析，研究結果顯示， 約有9成以上的台灣國中教師都認同「個人效益」（與提升個人福祉的目的較有關連）和「社會效益」（跟提升社會福祉的目的較有關連）這2類因素是其選擇成為教師的重要原因，且同意比例都高於日本和TALIS國際平均，顯示教職在台灣仍是一個具吸引力的職業。
台灣教師在班級經營管理的自信心和效能感受方面，相當於英美澳等國，但在運用多元評量和教學、鼓勵學生批判思考的自信心及效能感，低於歐美澳及TALIS平均。宋曜廷說，這與國中階段有升學壓力有關，教師在有限的教學時間內，很難兼顧成績、多元教學等。
有8成以上的台灣國中教師喜歡在現任學校工作且滿意其職務，但想要調校、後悔選擇教職與考慮轉換職業的比例卻顯著高於TALIS平均，宋曜廷說，這可能與偏鄉教師流動率大或教師對環境滿意度低有關。
研究發現個人效益和社會效益都高的教師，在教學自我效能和工作滿意度都最高；若熱忱僅來自個人效益，則幾乎不會影響其教學效能和工作滿意度；若熱忱來自社會效益，則會正向影響其教學效能，進而提升工作滿意度。
宋曜廷表示，師培生畢業後才會實習，學校相當關心這些教師的初任狀況、重視教師心理衛生，才進行該研究，並整合學校資源，建立系統性的教師效能支持樞紐，提供職前及在職教師更全面的支持，包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，盼提升教師的自我效能、教學熱忱、工作滿意度與幸福感。
教師效能支持樞紐分為教學效能、心理效能和測驗工具3大區塊，教學效能包含增能影片、教案分享和線上教學輔助工具介紹等；心理效能包含相關研習活動、諮商輔導資源和心靈文章分享等；測驗工具包含師資生潛能測驗，將陸續增加教師心力耗竭量表、教師自我效能量表、教師熱忱與復原力量表、教師情緒素養量表、代理教師困境問卷等，作為發展教育政策、提升教學成效，以及研究之用。