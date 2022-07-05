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新手教師壓力大　台師大打造教師效能支持樞紐

▲台師大今（5）日舉辦學術成果發表記者會，宣布打造教師效能支持樞紐，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.05）
▲台師大今（5）日舉辦學術成果發表記者會，宣布打造教師效能支持樞紐，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.05）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-05 12:14:18

據OECD所做2018「教學與學習國際調查」（Teaching and Learning International Survey,  TALIS）指出，台灣有25%國中教師在工作中感受到一些壓力，而資淺教師則多達42%在工作中感到壓力。台師大打造教師效能支持樞紐，提供各項教學效能和心理效能的研習活動及相關資訊，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力，提升教師教學熱忱、生涯召喚等目標。

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「教學與學習國際調查」（TALIS）為OECD針對學校學習環境與教師工作情況的國際大型教育調查，主要調查對象為國民教育階段的學校及教師，每5年調查1次；2018年是第3次調查，全球計有48國參加，台灣首次參與調查。

台師大今（5）日指出，影響教師壓力因素中，教師的入職動機、在校心理效能、教學效能等都是重要因素，這些都會影響教師的工作滿意度和學生的學習成果，因此，瞭解教師的心理效能，並協助教師加強心理效能，乃當務之急。

台師大教授宋曜廷和社會情緒教育發展中心研究員張存真從參與TALIS 2018調查的台灣202所國中共3,835位教師資料進行分析，研究結果顯示， 約有9成以上的台灣國中教師都認同「個人效益」（與提升個人福祉的目的較有關連）和「社會效益」（跟提升社會福祉的目的較有關連）這2類因素是其選擇成為教師的重要原因，且同意比例都高於日本和TALIS國際平均，顯示教職在台灣仍是一個具吸引力的職業。

台灣教師在班級經營管理的自信心和效能感受方面，相當於英美澳等國，但在運用多元評量和教學、鼓勵學生批判思考的自信心及效能感，低於歐美澳及TALIS平均。宋曜廷說，這與國中階段有升學壓力有關，教師在有限的教學時間內，很難兼顧成績、多元教學等。

有8成以上的台灣國中教師喜歡在現任學校工作且滿意其職務，但想要調校、後悔選擇教職與考慮轉換職業的比例卻顯著高於TALIS平均，宋曜廷說，這可能與偏鄉教師流動率大或教師對環境滿意度低有關。

研究發現個人效益和社會效益都高的教師，在教學自我效能和工作滿意度都最高；若熱忱僅來自個人效益，則幾乎不會影響其教學效能和工作滿意度；若熱忱來自社會效益，則會正向影響其教學效能，進而提升工作滿意度。

宋曜廷表示，師培生畢業後才會實習，學校相當關心這些教師的初任狀況、重視教師心理衛生，才進行該研究，並整合學校資源，建立系統性的教師效能支持樞紐，提供職前及在職教師更全面的支持，包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，盼提升教師的自我效能、教學熱忱、工作滿意度與幸福感。

教師效能支持樞紐分為教學效能、心理效能和測驗工具3大區塊，教學效能包含增能影片、教案分享和線上教學輔助工具介紹等；心理效能包含相關研習活動、諮商輔導資源和心靈文章分享等；測驗工具包含師資生潛能測驗，將陸續增加教師心力耗竭量表、教師自我效能量表、教師熱忱與復原力量表、教師情緒素養量表、代理教師困境問卷等，作為發展教育政策、提升教學成效，以及研究之用。

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