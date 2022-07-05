郭董「家用PCR檢測機」全家開賣！FamiPort預約7天送到家
後疫情時代與病毒共存，居家自我檢測需求量大，全家便利商店今（5）日宣佈從明（6）起開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」，以後在家就能輕鬆檢驗。全家表示，明日早上10時起，可透過全家店鋪「FamiPort」下單購買，付款後7天宅配到家，內涵PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組，每套售價13,399元。另外，「全+1商城」及電商平台「全家行動購」也開賣4款慈濟醫院研發的「淨斯本草」系列商品，幫大家防疫加分。
「艾卡爾家用PCR檢測機」由郭台銘投資的富佳生技所研發，不僅為台灣首款國產家用PCR檢測機，更獲得衛福部EUA核准專案製造，操作流程便利又安心，檢測結果由機器判讀後除顯示於機台畫面，並可連接手機操作，透過簡訊、電子郵件同步接收檢測結果，適合企業購買運用，讓員工檢測，也適合家庭使用。這次在全家直接開賣，對消費者來說相當便利。
此外，疫情下保健食品漸成民眾日常剛需，花蓮慈濟醫院針對長新冠後遺症所研發的「淨斯本草」系列商品，運用多種嚴選草本植物，主打清潤、安神及提升防護力，目前市面上熱烈搶購中。全家會員可在APP「全+1商城」及電商平台「全家行動購」購買，4款淨斯本草系列商品包括「淨斯本草飲(茶包)」，嚴選草本成份，可煎煮或沖泡，每日補充可調節生理機能、提升保護力，一盒12包，售價468元；「淨斯本草滴露」純植物精萃，小分子型態營養吸收更快速，每瓶27ml，可隨身攜帶方便補給，售價675元；「淨斯本草濃縮液」則為淨斯本草飲20倍濃縮，免煎煮開瓶即飲，升級加量版滿足日常保健需求，每瓶35ml，一盒10瓶售價935元；「淨斯本草飲Q飴」則嚴選草本成份，搭配麥芽糖和植物膠質熬煮製成，甜而不膩，售價252元。