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柯志恩支持黃捷反霸凌　黃捷：裝傻還是切割？

▲黃捷曬出她收過的冥紙恐嚇信。（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲黃捷曬出她收過的冥紙恐嚇信。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-05 12:29:102022-07-05 12:43:36

國民黨高雄市長參選人柯志恩指出她的第一個政見就要討論反霸凌，但高雄市議員黃捷一一列舉出她收到「先O後X」冥紙恐嚇、被罵垃圾等霸凌，柯志恩則回應「現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌」，但黃捷認為許多罷凌就出現在罷捷期間，柯志恩時任國民黨副秘書長，「是裝傻還是切割？」。

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黃捷直言，韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口，被韓粉霸凌過的高雄議員以及店家民眾，受害者不計其數，甚至流傳著「韓粉出征、寸草不生」這樣一句話，多位民代，包括她，還遭到韓粉烽火遍地的報復性罷免。

黃捷指出，以她為例，出席活動被韓粉包圍痛罵「垃圾」、收到「先O後X」冥紙恐嚇信、罷捷遊行羞辱是「蔡英文養的小婊」，還有數不清的網路洗版。

此外，還包括「廣德家」香蕉煎餅被韓粉寄冥紙、遭房東拒租，女學生被韓粉怒飆「去ㄙˇ」、「應召的」、「現在的大學生都懂得勾引男人」，「釣客食堂」遭韓粉私訊恐嚇要燒店；藝人詹雅雯、「萬老師」郭昱晴、作家黃光芹、名嘴王瑞德，甚至國民黨自家人葉元之都被出征。

柯志恩則在黃捷發文底下留言「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」。

針對黃捷說過去沒聲援過被霸凌者，柯志恩並在今天回應，只要讓當事人覺得不舒服、非常委屈都不應該，她無法一一做出回應，不是只有黃捷，非常多政治人物都是被霸凌，未來大家就是一起反霸凌，至於說過去為何沒注意，「牽拖到過去如何，往事已矣」，大家往前進，為反霸凌目標來努力。

但黃捷認為，事證歷歷在目，去年的二月五日，在黃捷的罷免投票前一天，國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、立委吳怡玎，召開一場記者會，只為公然羞辱黃捷是「政治垃圾」。

黃捷說，柯委員時任國民黨副秘書長，竟說她當時沒注意到？這段期間被霸凌是很多人的切身之痛，「柯委員是裝傻還是切割？」，恐怕自己也參與其中、成為霸凌幫兇，卻從哀兵姿態出發，這樣的戲碼，高雄人不會買單，要支持反霸凌，期待柯委員果斷切割韓粉，而不是隻手遮天，隱瞞過去事實，絕不是君子作為。

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