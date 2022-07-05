小米12S配徠卡鏡頭直通手機拍照天花板　 網驚：是相機？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Xiaomi 12S系列增加了徠卡原生雙風格，提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種風格選擇。「徠卡經典」風格追求真實自然；而「徠卡生動」則是小米與徠卡特調風格，色彩準確的基礎上更明快鮮活。並加入徠卡「沉浸感」，植入徠卡經典快門聲和浮水印。
Xiaomi 12S Ultra配備SONY的IMX989一吋超大感光元件，採用 Quad-Bayer像素矩陣，單像素可達1.6μm，在四合一像素融合達到3.2μm ，在超大進光量加持下，可以獲得極佳的噪點控制能力、超大的動態範圍和更大的進光量。Xiaomi 12S及Xiaomi 12S Pro主鏡頭採用SONY的IMX707感光元件，具備以1/1.28吋的感光元件，四合一融合後單像素可達2.44μm。支援67W快速充電、50W無線快充，和4860mAh單電芯矽氧負極電池組合。Xiaomi 12S Pro支援120W極速快充、50W無線快充和配備4600mAh單電芯電池組合；Xiaomi 12S則支援67W快速充電、50W無線快充和配備4500mAh大電池組合。
Xiaomi 12S系列作為小米最新的高階旗艦產品，全系列均搭載高通Snapdragon™ 8+ Gen 1旗艦行動平台，台積電4nm工藝製程，與前一代Snapdragon™ 8 Gen 1相比CPU和GPU均獲得10%的性能提升，電池能耗比更大幅提升30%，降低在高負載計算場景下的發熱量與功耗。
Xiaomi 12S Ultra配置6.73吋螢幕，擁有經典黑與冷杉綠，售價為人民幣$5,999元起(約26705元台幣起)。Xiaomi 12S Pro配置6.73吋螢幕，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為人民幣$4,699元(約20918元台幣)。天璣版售價為人民幣$3,999元起(約17802元台幣)。Xiaomi 12S為6.28吋，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為人民幣3,999元起(約17802元台幣)。
這次Xiaomi 12S系列吸引了網友關注，對於硬體的配置忍不住說：「然是堆料王！」超大片幅的感光元件是亮點，「對手機來說1吋幾乎已經是天花板。」持觀望的米粉則認為：「硬體看起來有料，但實際不知道，小米過往經驗都要打折」、「機需要韌體更新才能完全發揮實力」、「是相機還是手機？鏡頭好大一顆」、「做成相機好了」、「硬體強最終還是要回歸到軟體體驗」。