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小米12S配徠卡鏡頭直通手機拍照天花板　 網驚：是相機？

▲小米正式發表與徠卡戰略合作的首款專業影像Xiaomi 12S系列，圖為Xiaomi 12S Ultra。(圖／官方提供)
▲小米正式發表與徠卡戰略合作的首款專業影像Xiaomi 12S系列，圖為Xiaomi 12S Ultra。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-05 13:07:17

小米在5月時宣布與相機的經典品牌「徠卡」合作，很快的在4日於北京正式發表配置徠卡光學鏡頭的Xiaomi 12S系列，除了有徠卡鏡頭同時配置1吋SONY的IMX989感光元件，並支援原生雙風格，官方號稱：「這是手機第一次真正在硬體規格上接近相機水準！」到頂的手機拍照規格，讓網友也忍不住問：「這是相機嗎？」可惜，小米台灣目前未有引進Xiaomi 12S系列與Xiaomi 12 Pro天璣版的相關規劃。

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Xiaomi 12S Ultra鏡頭系統融合了徠卡光學設計能力以及小米的微型化設計能力，讓鏡頭擁有超高解析力、超高透光率、低色散以及低眩光表現。主鏡頭採用8P非球面高透鏡片，並且針對拍照經常出現的眩光、鬼影、紫邊(色差)等痛點，特別增加鏡片防眩光專業鍍膜、鏡片邊緣抗反射油墨塗層、旋塗工藝紅外線濾光片及環烯烴聚合物材質，完美還原畫質的極致純淨。

▲Xiaomi 12S系列全產品線配備小米與徠卡聯合研發的徠卡專業光學鏡頭，並支援徠卡原生雙風格。（圖／官方提供）
▲Xiaomi 12S系列全產品線配備小米與徠卡聯合研發的徠卡專業光學鏡頭，並支援徠卡原生雙風格。（圖／官方提供）
Xiaomi 12S系列增加了徠卡原生雙風格，提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種風格選擇。「徠卡經典」風格追求真實自然；而「徠卡生動」則是小米與徠卡特調風格，色彩準確的基礎上更明快鮮活。並加入徠卡「沉浸感」，植入徠卡經典快門聲和浮水印。

Xiaomi 12S Ultra配備SONY的IMX989一吋超大感光元件，採用 Quad-Bayer像素矩陣，單像素可達1.6μm，在四合一像素融合達到3.2μm ，在超大進光量加持下，可以獲得極佳的噪點控制能力、超大的動態範圍和更大的進光量。Xiaomi 12S及Xiaomi 12S Pro主鏡頭採用SONY的IMX707感光元件，具備以1/1.28吋的感光元件，四合一融合後單像素可達2.44μm。支援67W快速充電、50W無線快充，和4860mAh單電芯矽氧負極電池組合。Xiaomi 12S Pro支援120W極速快充、50W無線快充和配備4600mAh單電芯電池組合；Xiaomi 12S則支援67W快速充電、50W無線快充和配備4500mAh大電池組合。

Xiaomi 12S系列作為小米最新的高階旗艦產品，全系列均搭載高通Snapdragon™ 8+ Gen 1旗艦行動平台，台積電4nm工藝製程，與前一代Snapdragon™ 8 Gen 1相比CPU和GPU均獲得10%的性能提升，電池能耗比更大幅提升30%，降低在高負載計算場景下的發熱量與功耗。

▲Xiaomi 12S Pro配置6.73吋螢幕，除了有高通版的處理器，另有天璣版可選擇。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 12S Pro配置6.73吋螢幕，除了有高通版的處理器，另有天璣版可選擇。(圖／官方提供)
Xiaomi 12S Ultra配置6.73吋螢幕，擁有經典黑與冷杉綠，售價為人民幣$5,999元起(約26705元台幣起)。Xiaomi 12S Pro配置6.73吋螢幕，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為人民幣$4,699元(約20918元台幣)。天璣版售價為人民幣$3,999元起(約17802元台幣)。Xiaomi 12S為6.28吋，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為人民幣3,999元起(約17802元台幣)。

▲Xiaomi 12S為6.28吋，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為約17802元台幣起。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 12S為6.28吋，擁有玻璃材質的黑色、紫色與白色及素皮材質的綠色，售價為約17802元台幣起。(圖／官方提供)
這次Xiaomi 12S系列吸引了網友關注，對於硬體的配置忍不住說：「然是堆料王！」超大片幅的感光元件是亮點，「對手機來說1吋幾乎已經是天花板。」持觀望的米粉則認為：「硬體看起來有料，但實際不知道，小米過往經驗都要打折」、「機需要韌體更新才能完全發揮實力」、「是相機還是手機？鏡頭好大一顆」、「做成相機好了」、「硬體強最終還是要回歸到軟體體驗」。

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