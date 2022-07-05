2論文都遭爆抄襲　林智堅：用抹黑侮辱他人格

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林智堅表示，他的題目是三人競選之中，槓桿者的政治社會基礎及其影響，以他自己選舉為例；國民黨說的余正煌碩論也是2014年新竹市選舉成就，不過余提的是林智堅勝選政治社會基礎，他們論文是一樣以2014年新竹市長選舉為例，但他和余正煌都是台大國發所，修讀相關老師課程，不過兩人論文彼此存在是主題不同、研究對象也不同、結論不同，是天差地別。
林智堅說，他的碩論是研究台灣選舉經常出現三腳督現象，探討三腳督無法勝選卻能左右選情槓桿者，與三腳督現象的成因還有選民特質。2014年市長選舉、2016年區域立委選舉看到這現象，以自己設計問卷，收集民調資料做為分析依據。
林智堅指出，余正煌的主題是探討他勝選因素，2014年他勝選之後，大家知道普遍不看好他，當他勝選後，台大國發所老師、同學、學弟妹，對於選情變化值得盼討與研究，余正煌透過介紹跟他借了民調資料，並完成論文。實際上，他才是原創者。
至於論文研究對象部分，林智堅指出，余正煌研究對象是他，並研究2014年他勝選原因；他的研究對象是當年他的對手槓桿者之一的蔡仁堅。他們指導教授指導過程，都建議採用相同統計分析法，但是「此堅非彼堅」，這是不同人，他討論蔡仁堅的特質、支持蔡的選民特質。
林智堅說，2人論文結論也不同，研究主題跟對象不一樣，他跟余正煌得到研究結果與研究價值也不可能相同，余正煌2016年先完成口試，他在2017才畢業，但是就像陳明通說的，余正煌是用他的資料與初稿，只是他比較晚畢業，因為選上市長，他碩論交的比較晚。
另外2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文，林智堅表示，論文是就竹科提升滿意度、信任程度，以提升居住環境改善最優先。就讀期間，他沒有任何公職，他還是助理，因此接受科管所賀力行老師指導，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」。
林智堅表示，該論文是由賀力行指導、李友錚擔任口委，2007年到2008年撰寫論文過程，賀力行、王明朗、李友錚等老師，有TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，大家一起做研究、討論，過程中賀力行、王明朗與他3人都曾經在2008年4月在一場管理策略與經濟發展學術研討會發表這一篇論文，沒有抄襲。
「很抱歉選舉都造成老師困擾」，林智堅說，感謝賀力行、王明朗對他課業指導，也感謝他們已經發表聲明，都強調他有參加竹科管理局的研究案的問券設計、回收，以及資料分析，老師都認為他有參加，使用自己參加的研究做碩論，大家都覺得合情合理。