COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣芒果在澳門「被確診」　黃偉哲諷政治病毒

▲對於台灣芒果包裝在澳門「被確診」，台南市長黃偉哲說，不知是「政治病毒」還是COVID-19，將台灣的芒果污名化是非常不好的。（圖／台南市政府提供）
▲對於台灣芒果包裝在澳門「被確診」，台南市長黃偉哲說，不知是「政治病毒」還是COVID-19，將台灣的芒果污名化是非常不好的。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-05 13:10:17

為加強宣傳臺灣水果，行政院農業委員會農糧署繼供應香蕉、鳳梨作為日本笠間市中小學校學童午餐水果，獲當地學童大讚香甜，質地細緻，好吃！再規劃供應芒果，於今（5）日召開「臺灣芒果輸日行銷記者會」，對於台灣芒果包裝在澳門「被確診」，台南市長黃偉哲說，除了感覺欲加之罪何患無辭之外，不知是「政治病毒」還是COVID-19，將台灣的芒果污名化是非常不好的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，這批輸日芒果就是臺南最厲害的芒果，臺南芒果產量是全國最高、最多的，而且是最多人喜歡的，過去芒果已經打開日本的通路，今天更要打開日本小學生的通路，讓嚴選優質的芒果，加入營養午餐的菜單。

▲台南芒果及芒果伴手禮。（圖／台南市政府提供）
▲台南芒果及芒果伴手禮。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲說，澳門說台灣的芒果包裝袋上有COVID-19的病毒停止進口，而且3天裡面連續驗出兩次，這點對對農民而言是不可承受之重，將台灣的芒果污名化是非常不好的，在6月15號以後就沒有台灣的芒果輸入到澳門了，從6月15號到7月2號，他們做這個宣布，中間已經隔了將近17天，中間還經過香港轉口，「不知道這是政治病毒，還是COVID-19」，真的讓人覺得很奇怪，除了覺得欲加之罪何患無辭之外，也深深感到澳門政府對台灣的不友善。

黃偉哲認為，從台灣到澳門的檢驗單位，中間經過太多手人了，何況香港、澳門自己本身是COVID-19的疫區，不排除人手的觸摸或其他可能性，就這樣誣賴到台灣的農民身上、台灣的芒果身上，是非常糟糕的事情，就如農委會陳吉仲主委講的，芒果不會確診，人才會確診，誣賴台灣的芒果有COVID-19病毒，對台灣的農民非常、非常的不公平。

柯志恩支持黃捷反霸凌　黃捷：裝傻還是切割？

芒果外包裝殘留新冠肺炎病毒？綠委：中國轉移焦點

台灣輸澳門芒果被確診　吳釗燮批：怎找到水果鼻子做PCR

台芒果澳門驗出新冠病毒　防檢局：未獲通知籲採國際規範

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀