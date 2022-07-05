台灣芒果在澳門「被確診」　黃偉哲諷政治病毒

為加強宣傳臺灣水果，行政院農業委員會農糧署繼供應香蕉、鳳梨作為日本笠間市中小學校學童午餐水果，獲當地學童大讚香甜，質地細緻，好吃！再規劃供應芒果，於今（5）日召開「臺灣芒果輸日行銷記者會」，對於台灣芒果包裝在澳門「被確診」，台南市長黃偉哲說，除了感覺欲加之罪何患無辭之外，不知是「政治病毒」還是COVID-19，將台灣的芒果污名化是非常不好的。
黃偉哲表示，這批輸日芒果就是臺南最厲害的芒果，臺南芒果產量是全國最高、最多的，而且是最多人喜歡的，過去芒果已經打開日本的通路，今天更要打開日本小學生的通路，讓嚴選優質的芒果，加入營養午餐的菜單。
黃偉哲說，澳門說台灣的芒果包裝袋上有COVID-19的病毒停止進口，而且3天裡面連續驗出兩次，這點對對農民而言是不可承受之重，將台灣的芒果污名化是非常不好的，在6月15號以後就沒有台灣的芒果輸入到澳門了，從6月15號到7月2號，他們做這個宣布，中間已經隔了將近17天，中間還經過香港轉口，「不知道這是政治病毒，還是COVID-19」，真的讓人覺得很奇怪，除了覺得欲加之罪何患無辭之外，也深深感到澳門政府對台灣的不友善。
黃偉哲認為，從台灣到澳門的檢驗單位，中間經過太多手人了，何況香港、澳門自己本身是COVID-19的疫區，不排除人手的觸摸或其他可能性，就這樣誣賴到台灣的農民身上、台灣的芒果身上，是非常糟糕的事情，就如農委會陳吉仲主委講的，芒果不會確診，人才會確診，誣賴台灣的芒果有COVID-19病毒，對台灣的農民非常、非常的不公平。