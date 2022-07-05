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國旅補助先搶先贏！台北喜來登「吃+住雙優惠」爽過暑假

▲國旅補助即將開跑，台北喜來登大飯店推暑假超殺「吃+住雙優惠」，讓民眾爽吃爽住開心過暑假。（圖／台北喜柴登提供）
▲國旅補助即將開跑，台北喜來登大飯店推暑假超殺「吃+住雙優惠」，讓民眾爽吃爽住開心過暑假。（圖／台北喜柴登提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-05 13:29:572022-07-05 13:30:07

國旅補助即將於7月15日開跑，不少消費者已經躍躍欲試著手規畫假期。台北喜來登今（5）日宣布加碼助攻，推出暑假兩檔超殺「吃+住優惠」拼現金！本週五（7/8）前加賣「暑假睡一波」方案，拿護照入住搭配補助每房最低1,300元起，9月30前皆適用並可累積萬豪旅享家積分。另外，8月31前預訂「暑假吃一波」，配合補助每人每晚最低1,794元起，大啖Buffet之王雙人自助晚餐與早餐，換算下來等於免費住1晚，實在有夠殺！而台北晶華酒店即日起至7月24日，在一樓栢麗廳與中庭推出「夏日美國節」餐飲歡慶活動，栢麗廳為餐檯改頭換面，羅列出牛排、漢堡、熱狗與豬肋排，大打美國BBQ料理。

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看準暑假旅遊市場旺，國旅補助方案提供個別旅客於7月15日至12月15日、週日至週四入住合法旅宿，每房每晚折抵800元；入住星級旅館、標章旅宿或旅客本人完成3劑疫苗接種，再加碼折抵500元，合計最高折抵1,300元，活動至經費用完為止，先住先贏。

台北喜來登這次也在補助旅宿名單外，配合國旅補助加碼推出「吃+住雙強優惠」！首檔優惠「暑假睡一波」方案只賣到7月8日，搭配補助每人最低1,300元的價格可入住9月底前的暑假檔期，加價199元享米其林推薦早餐「阜杭豆漿」，不必早起頂著太陽排隊，由專人將熱騰騰的早餐送房。優惠還可累積萬豪旅享家積分，在全球萬豪國際旗下酒店享兌換免費住房等會員禮遇。

▲台北喜來登大飯店「暑假睡一波」專案，加價199元享米其林推薦早餐「阜杭豆漿」送到房間服務。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店「暑假睡一波」專案，加價199元享米其林推薦早餐「阜杭豆漿」送到房間服務。（圖／台北喜來登提供）
美食族則要把握另一檔「暑假吃一波」一泊二食方案，配合補助每人最低1,794元起、大啖十二廚自助晚餐(原價3,718元)和早餐(原價1,540元)！餐檯菜色更強化、運用現流澎湖海鮮：酥炸午仔魚、澎湖海鮮煎、海葡萄蝦手卷、蒜蓉澎湖小卷等鮮味、還有鮮嫩多汁的爐烤美國肋眼牛排，不容錯過以時令芒果推出的喜來登招牌SUKHOTHAI芒果甜糯米、辰園楊枝甘露、抹茶紅豆吉拿棒，以及舒芙蕾厚鬆餅等，等於吃Buffet免費送住宿！專案房客皆可使用露天泳池、三溫暖與健身房，還可享房內無限暢看熱門電影等福利。

台北晶華酒店則是推出「夏日美國節」餐飲歡慶活動，栢麗廳為餐檯改頭換面，羅列出牛排、漢堡、熱狗與豬肋排，大打美國BBQ料理。中庭則有集合十數項來自Bebop、Tamed Fox Café、Heritage Bakery & Café以及nena by Gēn Creative等四家美式名店的冰淇淋、道地軟餅乾、經典肉桂捲等烘焙甜品而成的「美食市集」，熱鬧歡愉的氛圍襯著香氣四溢的餐車美味。

「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也沒有缺席「夏日美國節」，推出內含40盎司炭烤美國帶骨肋眼牛排、BBQ玉米沙拉、奶油起司通心粉以及香炒蘑菇的美國帶骨肋眼牛排饗宴，以及包括BBQ烤豬肋排、招牌凱薩沙拉、奶油起司通心粉以及美國國旗莓果塔的美式烤豬肋排套餐，優惠價格分為3,680元與2,580元。

▲台北晶華酒店「柏麗廳」餐檯，在夏日美國節中搖身變為美式BBQ烤檯。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店「柏麗廳」餐檯，在夏日美國節中搖身變為美式BBQ烤檯。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店中庭，集合十多項來自Bebop、Tamed Fox Café、Heritage Bakery & Café以及nena by Gēn Creative等四家美式名店的冰淇淋、道地軟餅乾、經典肉桂捲等烘焙甜品而成的「美食市集」（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店中庭，集合十多項來自Bebop、Tamed Fox Café、Heritage Bakery & Café以及nena by Gēn Creative等四家美式名店的冰淇淋、道地軟餅乾、經典肉桂捲等烘焙甜品而成的「美食市集」（圖／台北晶華酒店提供）

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