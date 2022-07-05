國旅補助先搶先贏！台北喜來登「吃+住雙優惠」爽過暑假

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台北喜來登這次也在補助旅宿名單外，配合國旅補助加碼推出「吃+住雙強優惠」！首檔優惠「暑假睡一波」方案只賣到7月8日，搭配補助每人最低1,300元的價格可入住9月底前的暑假檔期，加價199元享米其林推薦早餐「阜杭豆漿」，不必早起頂著太陽排隊，由專人將熱騰騰的早餐送房。優惠還可累積萬豪旅享家積分，在全球萬豪國際旗下酒店享兌換免費住房等會員禮遇。
美食族則要把握另一檔「暑假吃一波」一泊二食方案，配合補助每人最低1,794元起、大啖十二廚自助晚餐(原價3,718元)和早餐(原價1,540元)！餐檯菜色更強化、運用現流澎湖海鮮：酥炸午仔魚、澎湖海鮮煎、海葡萄蝦手卷、蒜蓉澎湖小卷等鮮味、還有鮮嫩多汁的爐烤美國肋眼牛排，不容錯過以時令芒果推出的喜來登招牌SUKHOTHAI芒果甜糯米、辰園楊枝甘露、抹茶紅豆吉拿棒，以及舒芙蕾厚鬆餅等，等於吃Buffet免費送住宿！專案房客皆可使用露天泳池、三溫暖與健身房，還可享房內無限暢看熱門電影等福利。
台北晶華酒店則是推出「夏日美國節」餐飲歡慶活動，栢麗廳為餐檯改頭換面，羅列出牛排、漢堡、熱狗與豬肋排，大打美國BBQ料理。中庭則有集合十數項來自Bebop、Tamed Fox Café、Heritage Bakery & Café以及nena by Gēn Creative等四家美式名店的冰淇淋、道地軟餅乾、經典肉桂捲等烘焙甜品而成的「美食市集」，熱鬧歡愉的氛圍襯著香氣四溢的餐車美味。
「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也沒有缺席「夏日美國節」，推出內含40盎司炭烤美國帶骨肋眼牛排、BBQ玉米沙拉、奶油起司通心粉以及香炒蘑菇的美國帶骨肋眼牛排饗宴，以及包括BBQ烤豬肋排、招牌凱薩沙拉、奶油起司通心粉以及美國國旗莓果塔的美式烤豬肋排套餐，優惠價格分為3,680元與2,580元。