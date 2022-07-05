日本迴轉壽司品牌深入區域城市　壽司郎進駐岡山樂購廣場

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隨著暑假的到來，7月6日至24日壽司郎特別舉辦「超絕品」活動，提供多款少見的高級食材。 九州產的「黑鯥」，肉質鮮甜，常見於高級料亭，以炙燒的方式鎖住油脂的鮮甜；略帶咬勁的「鹽味鮭魚卵筋膜」；視覺系擔當「特大蟹味棒天婦羅」；另外還有「雙卵炙燒鮭魚肚海苔包」、「魩仔魚櫻花蝦海包」。也有限定甜品「芒果滿滿聖代」以滿滿香甜的芒果、濃郁的霜淇淋，甜蜜堆疊。
壽司郎來自天下廚房-大阪，2021年壽司郎在日本已擁有超過587家店舖，2011年度起至今，業績更是連續10年蟬聯迴轉壽司業No.1。台灣壽司郎結合經典及創新口味打造特色人氣料理，價格平易近人，每盤40元起，並不間斷地推出新商品，為顧客增添美味的新鮮感。
壽司郎更將科技導入店舖營運及服務中，於2002年導入獨特系統，並在每個壽司盤底部皆安裝IC晶片，讓軌道上的料理迴轉距離到350m後便自動廢棄，以確保軌道上料理的品質。藉由IC晶片的數據累積，從業績管理、鮮度管理到預測顧客的消費行為來提供商品。為追求良好的鮮度及效率，壽司郎導入自動化送餐功能，顧客只要在平板電腦上點餐，餐點在最短時間內便會透過座位旁設置的高速輸送帶送達顧客面前。也推出壽司郎專屬APP，訂位、店鋪查詢、集點等都便利。