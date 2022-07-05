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日本迴轉壽司品牌深入區域城市　壽司郎進駐岡山樂購廣場

▲「壽司郎」插旗高雄岡山，進駐甫開幕的岡山樂購廣場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）
▲「壽司郎」插旗高雄岡山，進駐甫開幕的岡山樂購廣場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-05 13:41:34

深受台灣國內消費者喜愛的日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」，高雄第五間店插旗岡山，進駐甫開幕的岡山樂購廣場。台灣壽司郎不僅看好未來岡山區的蓬勃發展，亦看準了暑假期間的人潮， 今（5）日開幕，也推出限定商品「厚切中腹」限量優惠、並規劃滿額活動，「超絕品」期間限定美味祭則於7月6日登場。

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▲ 開幕推出限定商品「厚切中腹」，還有「超絕品」期間限定美味祭。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）
▲ 開幕推出限定商品「厚切中腹」，還有「超絕品」期間限定美味祭。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）
於7月5日開幕期間參加官方臉書按讚活動，並於店內消費單筆達300以上，即贈送壽司郎岡山樂購廣場店限定款A4資料夾乙個，送完為止。另外7月8日也推出期間限定開幕優惠商品「厚切中腹」，鮪魚的厚實、柔嫩和鮮甜，只要60元即可大飽口福。

隨著暑假的到來，7月6日至24日壽司郎特別舉辦「超絕品」活動，提供多款少見的高級食材。 九州產的「黑鯥」，肉質鮮甜，常見於高級料亭，以炙燒的方式鎖住油脂的鮮甜；略帶咬勁的「鹽味鮭魚卵筋膜」；視覺系擔當「特大蟹味棒天婦羅」；另外還有「雙卵炙燒鮭魚肚海苔包」、「魩仔魚櫻花蝦海包」。也有限定甜品「芒果滿滿聖代」以滿滿香甜的芒果、濃郁的霜淇淋，甜蜜堆疊。

▲壽司郎看好未來岡山區的蓬勃發展，插旗「岡山樂購廣場」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）
▲壽司郎看好未來岡山區的蓬勃發展，插旗「岡山樂購廣場」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.04）
壽司郎來自天下廚房-大阪，2021年壽司郎在日本已擁有超過587家店舖，2011年度起至今，業績更是連續10年蟬聯迴轉壽司業No.1。台灣壽司郎結合經典及創新口味打造特色人氣料理，價格平易近人，每盤40元起，並不間斷地推出新商品，為顧客增添美味的新鮮感。

壽司郎更將科技導入店舖營運及服務中，於2002年導入獨特系統，並在每個壽司盤底部皆安裝IC晶片，讓軌道上的料理迴轉距離到350m後便自動廢棄，以確保軌道上料理的品質。藉由IC晶片的數據累積，從業績管理、鮮度管理到預測顧客的消費行為來提供商品。為追求良好的鮮度及效率，壽司郎導入自動化送餐功能，顧客只要在平板電腦上點餐，餐點在最短時間內便會透過座位旁設置的高速輸送帶送達顧客面前。也推出壽司郎專屬APP，訂位、店鋪查詢、集點等都便利。

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