儲能大廠攜手利佳興業　建置首座100 MW電池儲能系統

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基於再生能源供電的間歇性，台灣正積極部署儲能系統，滿足電力調度的彈性，以避免電力中斷的事故發生。其中，台電的AFC輔助服務更扮演穩定電網的重要角色。台電已宣布預計在2025年前達成1,000 MW的儲能系統建置容量目標，經濟部能源局亦規劃500 MW的地面型太陽光電結合儲能目標。
利佳興業董事長陳俊榮表示：「台灣在導入再生能源併網發電的同時，儲能系統建置是不可或缺的一環。利佳興業是一家具有35年電力電子研發製造經驗的公司，我們專注於PCS，BMS及EMS的開發與整合，亦致力於打造電網等級的儲能配電解決方案，協助產業穩定供電。這次借重國際儲能巨頭Fluence的專業經驗與技術，一同提供符合台電標準的供電品質，共創節能永續的未來。」
今年四月，Fluence已成功合作取得台電桃園龍潭超高壓變電所60 MW（6萬瓩）儲能系統標案，投資金額逾新台幣26億元，為目前台灣公部門規模最大的儲能案場。其建置完成後的容量佔比，將達台電自建儲能容量的37.5%，扮演提供台灣穩定供電的關鍵角色。
截至目前，Fluence已建置或簽約和管理、運維的儲能系統超過4.8 GW。Fluence在業內擁有最豐富的儲能系統建置和營運經驗，根據2021年IHS Markit全球市調報告，Fluence以18%的市佔率位居全球儲能大廠首位。