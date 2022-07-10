72歲才學舞！日嬤攜孫女「一跳成名」　帕奧、紅白都找她

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讓和田町子開始學習跳舞的契機是，在新冠肺炎疫情之下的「自肅」生活。當時已經72歲的和田町子因為新冠肺炎疫情爆發，哪裡都不能去，也因此有了運動不足的困擾。這時候她看見了正在跳舞的2名孫女SAKRA和CHINATSU，便開口問身為專業舞者，還開設舞蹈教室的孫女，「能不能教阿嬤跳舞」。
因為和田町子還喜歡看韓劇，更喜歡韓國「小鮮肉」防彈少年團BTS，在踏進舞蹈之路後，和田町子跳的都是時下熱門歌曲，例如Blackpink等韓國團體或歐美團體的熱舞。不過也因為上了年紀，和田町子表示「果然老了想要自在的活動身體還是有點困難」，但她也不放棄學習新事物的機會，更稱「能與孫女一起跳舞很開心！接下來也想跟孫女跳舞」。
為了讓自己能夠更靈活，和田町子也開始每天爬樓梯、訓練肌肉，2名孫女為了讓阿嬤能夠跟上節拍，還會在練習的時候大聲念出舞蹈口訣，幫助她記憶舞蹈動作，而和田町子也從原先的跟不上，到抓住該舞蹈精隨。
看到和田町子穿著全黑套裝，臉上的表情態度滿分，跟著音樂律動時，更是帥出新高度。SAKRA和CHINATSU平常也會將與和田町子一起跳舞的片段上傳到Instagram或是YouTube頻道，祖孫三人又帥又可愛的模樣，隨即傳遍各大社群，成為熱烈討論的話題，甚至還有粉絲指名，要和田町子可以做問答，讓大家更了解她。
和田町子在家跳著跳著，也登上了人生初次的舞台，SAKRA與CHINATSU重新編排了加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）的《Toosieslide》以及BTS的《Mic Drop》兩首歌，登上Dance Studio N’company的發表會，在表演之前還先放了一段和田町子平日生活樣貌，但與她在台上自信擺出POSE、熱舞的模樣簡直判若兩人，這段舞蹈也獲得熱烈迴響。
祖孫三人的知名度更讓她們登上了日本NHK每年底的重磅音樂節目《紅白歌合戰》，甚至連2020東京帕奧閉幕式都找她們去表演，即使和田町子已經是74歲高齡，但仍能快樂地隨著音樂起舞，各種POSE也是信手捻來，年紀越大卻越有活力，不少人對她的努力肅然起敬，和田町子身體力行傳達，不論活到幾歲，都要懂得追求自己所愛，大膽地挑戰各種事物。