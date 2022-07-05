NBA／賣掉Murray下決心重建　美媒爆馬刺鎖定狀元大熱門

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在這段時間裡，馬刺在西南組的勁敵們都曾拿到過前5順位的選秀權，達拉斯獨行俠選到Luka Doncic、曼菲斯灰熊得到Ja Moran、紐奧良鵜鶘則擁有Zion Williamson。
如今聖城終於決定進行徹底重建，送走Murray後，又撤銷對Lonnie Walker IV的資質報價，然後裁掉Danilo Gallinari，這讓他們將剩餘薪資空間從2600萬拉開到4000萬。據報導，球隊已決定要接受這個過渡賽季，透過接受垃圾合約，來囤積選秀權。
馬刺的目標是今年18歲的Wembanyama，這位法國天才球員，身高達220公分，臂展236公分，體重104公斤。目前ESPN、FanSided和NBA三個單位都預測他會是2023年的選秀狀元。
Wembanyama本季在法國職籃聯賽，場均出賽18分鐘，可以得到9.4分和5.1籃板。目前他和法國的Metroplitans 92俱樂部簽下了2年合約。不清楚合約中是否包或被NBA選中後的買斷條款。
在現有聯盟的抽籤制度下，馬刺隊無論多麼「努力」都不能保證擁有明年的首輪第一順位。但經過一系列賽的操作改善球隊目前的體質，也不算是太差的決定。