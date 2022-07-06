手搖飲水果咬起來！楊枝甘露買1送1　可不可荔枝超夢幻

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TrueWin初韻歡慶新竹新豐店全新開幕，連續三天、每日限量2個時段（12:00～13:00、18:00～19:00），推出限定飲品「買一送一」，各限量100組。7/8推出當家花旦「六韻水果茶」；7/9祭出熱銷「楊枝甘露」;7/10壓軸把最新瘋狂的「亂七八糟」也拿來送。
現場更加碼再玩「按出免單好韻氣」，凡於開幕期間（7/8～7/10）的「限時好運時段13:00～18:00」到店消費，就可以參加好運10秒的挑戰，現場計時精準按出10秒，就享有整單免費優惠。
Bubble Z：「夏日果茶」7天快閃！4杯特價200元
Bubble Z主打「咬得到」新鮮水果，7/9～7/15推出「夏日果茶」蘋果茶系列、蜜釀鳳梨、咀嚼系葡萄與鮮水果茶，四大天王共4杯爽吃8種水果，只要特價200元（原價250元）。最頂配的鮮水果茶，可是澎湃放入至少可咬13口的6種水果，滿足咀嚼控。
可不可熟成紅茶：夢幻聯名「荔麗紅茶」美好假期指彩
可不可熟成紅茶攜手台灣在地品牌et seq.羽毛筆指甲油，由風格形象代言人簡廷芮釋出夢幻「荔麗紅茶」，搭配限定「美好假期指彩禮盒」，蘊含荔枝甘甜的茶香中，搭配口感Ｑ脆的椰玉與經典白玉雙料，清爽微酸又微甜，7/7起正式上市。同時開賣的限定禮盒以花園下午茶揭開序幕，放入晌午時光粉、日光池畔白、帷幕黎夜藍共三款指甲油，搭配品牌設計帆布收納包及禮盒半透明提袋，美得令人忍不住尖叫。
龜記：飽滿果肉「玉荷包茶王」限量上市
有別於一般夏季荔枝飲品，龜記嚴選自高雄大樹完熟香艷的玉荷包，在手搖飲裡加入玉荷包飽滿多汁的細甜果肉，打造「玉荷包茶王」，7/6起於全台門市限量上市。據悉，業者已加緊腳步討論「紅柚翡翠」的回歸時間，在那之前，先喝「玉荷包茶王」壓壓驚吧。