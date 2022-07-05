台塑新智能跨入能源4大領域　王瑞瑜憶父親王永慶

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王瑞瑜進一步指出，雖然台塑汽車當時無疾而終，但集團從沒放棄過，不斷追求適當的電池原料，之後成立台塑鋰鐵電池材料公司並建置電池專案組，專精於鋰鐵原料的掌握，十多年來默默耕耘，也得到一連串的認證。如今是節能減碳、再生能源、電動車的世代，台塑企業應該要重新檢視企業所有的資源，就像本業石化業那樣上中下游垂直整合，希望善盡企業社會責任，追求2050年達到碳中和。
台塑新智能科技公司規劃將跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等 4大領域，除藉以進行多元能源發展布局外，也將為台灣每年至少減碳 20萬噸：
(1)節能：將延續台塑企業精神，精進各項節能減碳技術，開發不同能源使用場域的節能與智慧能量回收系統，並投入尖離峰電力平衡節能 管理技術研發，協助台塑企業於2050年達到碳中和。
(2)儲能：承接台塑生醫於儲能產業建構的電池電控與安全模組核心技術及產業應用實績，擴大推動家用、商用及工業用儲能系統布局，並與國內外車廠合作，開發車用電池模組。
(3)新能源：除加速投入風力、太陽能發展外，亦已著手開發智慧電網 控制系統，提高綠能使用效率，開展多元創能領域，促進綠電使用 佔比。
(4)循環再利用：發展包括降階汰役電池使用與材料回收的鋰電池回收 技術，並投入各類碳捕捉、碳利用及碳封存及貴金屬回收技術開發。
台塑企業於新能源領域的發展布局已近26年，目前已掌握多項新能源領域關鍵材料技術與量產能力，以電池芯為例，包括鋰鐵正極材料、電解液、鋰電銅箔、隔離膜用PP等，材料自製率已達70%以上。此次透過 台塑新智能科技公司轉投資台塑尖端能源科技公司，規劃將於彰濱工業區，建構面積6.1公頃的綠能生產基地，初期將先分別設置2.1GWh鋰鐵電池芯廠與模組廠，預計於2024年上半年完工量產，後續再視發展狀況，投入第二期擴建，目標將電池芯與模組產能分別提升至5GWh。
台塑新智能科技公司是由台塑、南亞、台塑石化、台化及台塑生醫共同出資成立，資本額新台幣 70億元。未來將整合台塑企業能源產業發展經驗與創新研究能量，全力投入多元新能源領域發展，希望能為台灣加速達到碳中和盡一分心力， 也能讓台灣在全球新能源產業鏈中，佔有關鍵一席之地。