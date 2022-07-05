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NOW民調／全台夜市大PK！逢甲人氣王　亞軍意外是「它」

▲民調發現全台民眾心目中的夜市人氣王由逢甲夜市奪冠！逢甲商圈以逢甲夜市為核心，是台中最熱鬧的觀光景點之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲民調發現全台民眾心目中的夜市人氣王由逢甲夜市奪冠！逢甲商圈以逢甲夜市為核心，是台中最熱鬧的觀光景點之一。（圖／NOWnews資料照片）

記者董妍廷/綜合報導

2022-07-05 14:49:072022-07-05 14:51:21

台灣大大小小夜市加起來就有三百多家，每家夜市都有自己獨特、有趣的地方，有許多夜市更是紅到國外，是許多觀光客來台必踩的景點。到底哪家才是大家心目中CP值最高、可以被稱為是最強的夜市呢？《NOWnews今日新聞》日前推出「2022全台夜市爭奪戰」民調，選出大家心目中最強夜市，結果冠軍就是台中「逢甲夜市」，高達39.22％民眾第一指名，第二名出乎意料之外由老牌的台北市「士林夜市」拿下，有13.73％民眾支持，季軍則由台北市「寧夏夜市」與高雄市「瑞豐夜市」並列。

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台中的逢甲夜市因位於逢甲大學旁邊而得名，是許多中部大學生晚上必去的地方。它不只面積大、擁有1,600多家攤販，讓許多人流連忘返，不但能吃到道地的經典美食、玩到熱門的夜市遊戲、還有逛不完的攤販和五花八門的飾品，被選為冠軍實至名歸。

亞軍的「士林夜市」是台北是老牌夜市，過去是來台觀光客必去的地方，不但知名度高、交通方便，還有各種傳統小吃和一區獨立的遊戲區，是可以讓全家大小都一一滿足，不過這幾年受到疫情衝擊，商圈稍有沒落，媒體曾報導不少商家都悄悄關門。不過隨著台北表演藝術中心落成後，不少人期待士林夜市重新翻轉，展現老夜市的風華。

第三名則是有兩家夜市擁有同樣的票數，分別是位於高雄的「瑞豐夜市」和台北的「寧夏夜市」。「瑞豐夜市」是許多人認為到高雄必去的地方，有幾間擁有20年歷史的老店家，有獨家的特色與口味，讓很多民眾都想要去品嚐看看。而「寧夏夜市」不但歷史悠久，也是大數人認為最具代表性的夜市，更被許多台北人稱為「台北人的胃」。

近幾年，因為受到疫情的影響，夜市不再像之前一樣熱鬧。許多網友分別表示「以為士林夜市要倒了！」、「我都不去夜市了」。但還是有許多熱愛去夜市的民眾表示「心目中還是最愛士林夜市」、「逢甲夜市 No.1」。有許多人則是驚訝自己心中覺得最強的夜市居然沒有上榜，例如外國人都很愛的「饒河夜市」，以及列為第四名的「旱溪夜市」，老牌知名的「基隆夜市」。趁著暑假到來，疫情又稍有趨緩，趕緊去夜市走一趟吧！

話說回來，如果不想在夏天出門人擠人，現在在家也能逛夜市！由橘子集團舉辦的「2022橘子嘉年華夏日召橘令」又來了，為大家獻上來逛最好玩的「大橘夜市」，  有遊戲、虛擬商品、購物、支付、漫畫、小說、明星等8大攤位，準備了各種趣味關卡任你玩。一連4天的大橘擂台人氣遊戲《天堂M》、《新楓之谷》、原子少年等實況節目接力，還有遊戲虛寶還有GASH 50萬點大放送，千萬不要錯過。

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