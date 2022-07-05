雷神試鏡嫩樣曝光！漢斯沃首度全裸演出 工作人員凍免條

暑假電影戰況激烈，說到最受影迷期待的就是漫威新作《雷神索爾： 愛與雷霆》，將於7月6日搶先全美登場，讓台灣觀眾先睹為快！ 還找回《黑天鵝》奧斯卡影后娜塔莉波曼回歸演出， 讓她化身為全新角色「女雷神」，更邀來《黑暗騎士》 中的蝙蝠俠克里斯汀貝爾擔綱大反派「屠神者格爾」， 而泰卡大神導演塔伊加維迪提更掛保證， 本集絕對會讓忠實影迷們為之瘋狂， 看索爾號召宇宙眾神展開終極決戰！





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▲在花絮當中，曝光克里斯漢斯沃試鏡的嫩樣。（圖／翻攝自YouTube）

《雷神索爾：愛與雷霆》在全球影迷的千呼萬喚下，即將在7月6日 躍上大銀幕，台灣更是搶先美國兩天上映！ 而最新釋出的兩支幕後花絮， 展現克里斯漢斯沃飾演索爾超過十年的蛻變成長；在第一支花絮中， 能看到漢斯沃在2009年試鏡索爾的青澀模樣， 而製片凱文費吉也大讚，他是全球萬中選一的完美人選， 而與他從首集合作至今的資深銀幕情侶搭擋娜塔莉波曼， 也表示看他表演非常令人激賞，不但投入工作至深，更有超棒喜感。





不僅如此，在近日釋出的預告中，克里斯漢斯沃首度全裸演出， 雖然健美身材受限於普遍級而遭打碼，仍掀起影迷的討論， 不過導演塔伊加維迪提受訪時也親口證實， 電影正片會以無碼全見版呈現於觀眾面前， 將克里斯漢斯的好身材展露無遺，讓《雷神索爾：愛與雷霆》 更增話題性。











▲克里斯漢斯沃首度全裸演出。（圖／翻攝自YouTube）

克里斯漢斯沃在首映會上，更發表對自己全裸演出的看法， 他笑說表示：「花了11年苦練才修成這個『正果』， 每一集都脫掉一件衣物，直到這集脫到一件不剩！」， 攝影指導貝瑞巴茲伊多更開玩笑補充，克里斯漢斯沃臀部真的「 超難拍」，原因竟是讓所有工作人員「分心目不轉睛」！





繼《雷神索爾3》後，時隔五年再推出續集， 看索爾號召宇宙眾神展開終極決戰，對抗勢在殲滅所有神祇， 更挑釁最新大反派屠神者格爾！《雷神索爾：愛與雷霆》將於7月6 日搶先全美銀幕磅礴登場，IMAX獨家增幅畫面比例、杜比影院、 3D、2D等各版本同步上映，各大影城預售票現正熱賣中！



