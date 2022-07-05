日本學童營養午餐大啖台灣芒果 黃偉哲：優質美味更安心

台灣水果香甜可口舉世聞名，農糧署之前供應香蕉、鳳梨作為日本笠間市中小學校學童午餐水果，當地學童大讚好吃！此次再供應芒果，配合日方笠間市友部中學等 4 所學校約 2,500 名學童 7 月 14 日營養午餐水果，該批芒果同時通過產銷履歷驗證，不僅美味更是優質安全。並與日本笠間台灣辦事處共同拍攝台灣芒果削切宣導影片，教導芒果食用方法，更印製台灣芒果食農教育餐墊分送學童。

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今 (5) 日於南化區農會外銷集貨場舉行「台灣芒果輸日行銷記者會」，台南市長黃偉哲、農糧署署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處處長木下知香、立法委員郭國文等皆到場參與。農糧署表示，南部地區具有自然地理優勢，尤其是南化及左鎮有白堊土地形，最適合芒果生長。加上專業栽培技術，落實疏果及提早套袋，生產出來的芒果果皮色澤鮮豔、肉質纖細、香氣濃郁、甜酸適中。外銷日本的芒果品質嚴格把關，糖度需達 12 ° Brix 以上方能外銷，果實香甜美味有保障。

▲台灣芒果品種眾多，除了最受歡迎的愛文、金煌外，凱特、海頓、黑香、夏雪、紅龍也廣受消費者喜愛（圖／記者林怡孜攝，2022,07,05）

農糧署署長胡忠一表示， 2019 年日本茨城縣的笠間市即與農糧署簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，之後每年的 5 月、 11 月，會向台灣購買香蕉作為學校營養午餐。笠間市長後來更召集了鄰近的水戶市、大洗町等學校及幼稚園，一起購買台灣水果，今年 5 月他們也嘗試購買鳳梨，而這次是芒果輸日，預計在 7 月 14 日日本小朋友就可以品嚐到美味的台灣芒果。