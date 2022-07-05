日本學童營養午餐大啖台灣芒果 黃偉哲：優質美味更安心

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今(5)日於南化區農會外銷集貨場舉行「台灣芒果輸日行銷記者會」，台南市長黃偉哲、農糧署署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處處長木下知香、立法委員郭國文等皆到場參與。農糧署表示，南部地區具有自然地理優勢，尤其是南化及左鎮有白堊土地形，最適合芒果生長。加上專業栽培技術，落實疏果及提早套袋，生產出來的芒果果皮色澤鮮豔、肉質纖細、香氣濃郁、甜酸適中。外銷日本的芒果品質嚴格把關，糖度需達 12°Brix 以上方能外銷，果實香甜美味有保障。
農糧署署長胡忠一表示，2019年日本茨城縣的笠間市即與農糧署簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，之後每年的5月、11月，會向台灣購買香蕉作為學校營養午餐。笠間市長後來更召集了鄰近的水戶市、大洗町等學校及幼稚園，一起購買台灣水果，今年5月他們也嘗試購買鳳梨，而這次是芒果輸日，預計在7月14日日本小朋友就可以品嚐到美味的台灣芒果。
台南市長黃偉哲表示，台南芒果產量是全國最高、最多的，而且是最多人喜歡的，很感謝胡署長能夠開創一個新的紀元，讓嚴選優質的芒果，加入日本學童營養午餐的菜單。前一陣子的鳳梨，今天的芒果，接下來的文旦，還有許多優質的台灣農特產品，通通要進入高品質、高消費的日本市場，還有其他國家的通路，大家一起來打拼。