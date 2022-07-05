工研院歡慶49週年　王美花讚許淨零科技成果

工業技術研究院今（5）日歡慶49週年，經濟部長王美花透過預錄影片祝賀，讚許工研院的科技創新能量，是台灣產業升級轉型的重要推手，期許工研院成為培育產業人才與連結全球創新網絡的橋樑，厚植國家競爭力。
為了因應全球淨零碳排浪潮，以及後疫情時代下，人類生活與產業所帶來的轉變，工研院今日運用多元線上、線下虛實整合方式，舉辦49週年院慶，王美花特別線上參與，讚許工研院的科技創新能量，是台灣產業升級轉型的重要推動力，尤其在淨零技術上已有多項成果落實於業界，經濟部將持續支持工研院投入創新技術研發，攜手幫助台灣朝淨零永續目標邁進。
王美花在預錄的影片中指出，為幫助產業開拓市場新局，經濟部支持工研院開創前瞻、跨域整合技術，研發淨零轉型相關技術與服務，像是在經濟部技術處科技專案支持下的「低碳世代綠色甲醇生產技術」，在生產製程可以減少210萬噸的碳排放，目前已與石化廠、鋼鐵業合作投入煙道氣捕獲與CO2轉化甲醇製程開發與場域驗證，加速產業化落實目標。
王美花說，經濟部會持續支持工研院投入新能源技術開發，擴大國內低碳能源多樣化應用，期許工研院成為培育產業人才、連結全球創新網絡的橋樑，厚植下世代國家競爭力。
工研院院長劉文雄最後也表示，為敏捷因應疫情挑戰，工研院的員工已將創新思維、敏捷管理、開放溝通三大文化DNA融入在工作中，同時，他也鼓勵員工從「新」轉變，打破慣性思考的界限，除此之外，工研院還推動彈性上班等新型態工作模式及開放政策，盼能打造工研院新文化。