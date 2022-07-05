全國最大「福田再生水」動工　115年正式供水

全國最大再生水示範區，今 (5) 日福田水資源回收中心舉行福田再生水動工，台中市副市長黃國榮動土典禮表示，福田案是中部地區第一個啟動再生水的水資源回收中心，將中心轉型為都市小水庫，將再生水供應給台中港工業區，工程總經費 40.7 億元，預計埋設 29 公里的輸水管線， 115 年正式通水。

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黃國榮指出，此案 102 年由行政院核定，但因水價及用水契約等議題一直無法取得共識，自市長盧秀燕上任後責成水利局積極協商，整合供、需、管三方歧見， 109 年與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽訂用水契約，並於 110 年 8 月完成統包工程招商，由山林水環境工程股份有限公司、欽成營造股份有限公司及國統國際股份有限公司共同承攬。

黃國榮特別感謝補助單位內政部的支持，以及經濟部水利署、台中港務分公司、中龍鋼鐵公司及所有參與的廠商及單位，在大家共同努力下，使福田再生水統包工程能順利於今起展開施工，象徵中央與地方積極發展水資源循環再利用，又往目標向前跨進一大步。

黃國榮說，近年來，國內因極端氣候導致水源短缺或供應不穩定諸多問題，而日常生活污水經水資源回收中心處理後回收再利用，最大的優點就是能穩定供水，可不受天候影響！台中市營運中有 11 座水資源回收中心，每日污水處理量可達 26 萬噸；其中處理量能最大的福田水資源回收中心是台中市最早興建完成的水資中心，每日可處理量可達 15.2 萬噸，約占處理總量的 60% ，有豐富的水源可處理再利用。