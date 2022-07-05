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高鐵啟動旅運振興方案！每周再抽半價券共600張

▲高鐵假期大省專案以平日二人成行、台北出發且入住高雄福容大飯店為例，每人只要2,990元起，四人同行，台北出發，每人更只要2,490元起。（圖／高鐵提供）
▲高鐵假期大省專案以平日二人成行、台北出發且入住高雄福容大飯店為例，每人只要2,990元起，四人同行，台北出發，每人更只要2,490元起。（圖／高鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-05 15:50:20

台灣高鐵公司今（5）日宣布，為迎接後疫情時代全新生活型態，即日起推出「旅行百百派」旅運振興方案！規劃各種大省荷包的旅遊行程，以及針對商務、少年族群的專屬優惠。搭配政府最新公布的「悠遊國旅」住宿優惠，購買高鐵「飯店聯票」，還可享住宿最高折抵1300元及高鐵車票65折起的雙好康！高鐵TGo會員則獨享「月月Go有禮-指定車次88折」加碼優惠、「美好驚喜 指定會員專屬」及「高鐵假期點數折抵放大三倍」等專屬好禮。

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台灣高鐵公司建議旅客，上「旅行百百派」網站利用簡單、有趣的線上測驗小遊戲，找出您命中注定的旅行方式！只要於7月15日至8月15日活動期間在Facebook分享您的測驗結果，就有機會抽中高鐵標準車廂半價券，每周抽出100名幸運兒，預計送出600張高鐵標準車廂半價券。

台灣高鐵旅運振興方案包含「大省專案」結合北中南23家優質飯店，以平日二人成行、台北出發且入住高雄福容大飯店為例，每人只要2,990元起，相當於來回高鐵台北－左營對號座車票票價加10元；「Cool夏玩台北」與雙北14家優質飯店合作，以平日二人成行、左營出發且入住捷絲旅台北西門館為例，每人只要2,950元起，還加贈台北捷運24小時卡。

「暑期親子」專案入住北中南19家暑期親子指定飯店，除了每房贈送1位兒童免費入住之外，入住指定飯店還加贈不同親子優惠品項，像是時下最夯的「台中麗寶賽車主題旅店」及「雲林劍湖山渡假大飯店」等；「毛小孩」專案與台北、南投、嘉義3家飯店合作，出遊帶著毛小孩入住，還加贈毛小孩專屬備品；「美食饗宴之旅」專案推出11條高鐵假期豐富行，無論是米其林美食推薦的米香台菜餐廳，還是台南府城經典台菜料理阿霞飯店，除了享受美食，還有在地行程專人專車導覽。

另外，高鐵與國內160家飯店合作推出「飯店聯票」，於飯店官網訂房並加購即日起至9月30日之車票，即可享標準車廂對號座或商務車廂75折起優惠，7至8月入住長榮集團及凱撒集團指定飯店，更可享加購高鐵票65折。購買高鐵「飯店聯票」並希望同時搭配交通部觀光局「悠遊國旅」住宿優惠的旅客，活動期間限平日入住，每房每晚可享800元至1300元的折抵優惠，旅客可透過觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢活動詳情。

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