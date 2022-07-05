高鐵啟動旅運振興方案！每周再抽半價券共600張

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣高鐵旅運振興方案包含「大省專案」結合北中南23家優質飯店，以平日二人成行、台北出發且入住高雄福容大飯店為例，每人只要2,990元起，相當於來回高鐵台北－左營對號座車票票價加10元；「Cool夏玩台北」與雙北14家優質飯店合作，以平日二人成行、左營出發且入住捷絲旅台北西門館為例，每人只要2,950元起，還加贈台北捷運24小時卡。
「暑期親子」專案入住北中南19家暑期親子指定飯店，除了每房贈送1位兒童免費入住之外，入住指定飯店還加贈不同親子優惠品項，像是時下最夯的「台中麗寶賽車主題旅店」及「雲林劍湖山渡假大飯店」等；「毛小孩」專案與台北、南投、嘉義3家飯店合作，出遊帶著毛小孩入住，還加贈毛小孩專屬備品；「美食饗宴之旅」專案推出11條高鐵假期豐富行，無論是米其林美食推薦的米香台菜餐廳，還是台南府城經典台菜料理阿霞飯店，除了享受美食，還有在地行程專人專車導覽。
另外，高鐵與國內160家飯店合作推出「飯店聯票」，於飯店官網訂房並加購即日起至9月30日之車票，即可享標準車廂對號座或商務車廂75折起優惠，7至8月入住長榮集團及凱撒集團指定飯店，更可享加購高鐵票65折。購買高鐵「飯店聯票」並希望同時搭配交通部觀光局「悠遊國旅」住宿優惠的旅客，活動期間限平日入住，每房每晚可享800元至1300元的折抵優惠，旅客可透過觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢活動詳情。