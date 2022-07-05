上海富豪失聯被抄家　妻子「央視一姐」董卿節目也停播

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然而去年12月時地方經濟偵查部門忽然將密春雷帶走，至此失聯逾7個月，密春雷和旗下公司上海覽海投資及覽海控股不僅在今年6月21日遭上海市金融法院強制執行約7.19億元人民幣（約新台幣30.9億元），連同覽海控股所持的相關股權也遭凍結，旗下在A股上市「覽海醫療」更在遭停牌退市，預計最後交易日為7月18日。
除了個人資產遭抄家炒底，密春雷的妻子、有著中國「央視一姐」之稱的董卿也受牽連，在央視的節目《朗讀者》也跟著停播。董卿曾連續13年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》頗受歡迎；外界猜測多半認為，密春雷捲入中國中南海的派系權鬥，因此「暴富史」引起疑竇遭人徹查。
報導中提到，密春雷旗下的覽海集團擴張或許與上海人壽的資金運用與公司審計問題有關，當時密春雷被帶走後，上海人壽投資總監張錫麟也被查，公司更收到一封監管信，要求上海人壽、覽海集團六個月內的禁止資金交易。
而在2020年4月，中共前公安部副部長孫力軍被查之後，密春雷的暴富史也被多家官媒起底，在去年11月《中國房地產報》就曾發表題為「神秘富豪密春雷和他的資本局」的文章，披露密春雷的發家史及其操弄資本的手段，《自由亞洲電台》則分析表示孫力軍「操縱證券市場」犯罪牽扯到密春雷，兩人與上海醫藥界一直有聯繫，恐怕是有共同犯罪嫌疑。