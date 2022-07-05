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上海富豪失聯被抄家　妻子「央視一姐」董卿節目也停播

▲中國上海富商密春雷自去年12月忽然被帶走，旗下公司被強制執行超過30億台幣，就連身為「央視一姐」的妻子節目也被停播。（圖／翻攝自微博）
▲中國上海富商密春雷自去年12月忽然被帶走，旗下公司被強制執行超過30億台幣，就連身為「央視一姐」的妻子節目也被停播。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-05 15:56:292022-07-05 17:09:46

隨著中國共產黨重要的20大即將於今秋召開，各地派系權力鬥爭也出現白熱化，中國上海富商密春雷自去年12月便遭地方帶走，從此失蹤消失匿跡且原因至今不明，其底下公司也只能在今（5）日暫停交易，其妻「央視一姐」董卿的節目也跟著停播數月，全家神秘消失引發外界諸多揣測。

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中國財經媒體報導，中國富商密春雷於2003年創辦「覽海控股（集團）」有限公司，曾在2019年的胡潤百富榜上，以身家60億元人民幣的財富排名第684位；直到2020年密春雷再次上榜，彼時身家已超過百億，但因為為人低調，被稱為「上海隱形富豪」，在上海商界享有高知名度。

然而去年12月時地方經濟偵查部門忽然將密春雷帶走，至此失聯逾7個月，密春雷和旗下公司上海覽海投資及覽海控股不僅在今年6月21日遭上海市金融法院強制執行約7.19億元人民幣（約新台幣30.9億元），連同覽海控股所持的相關股權也遭凍結，旗下在A股上市「覽海醫療」更在遭停牌退市，預計最後交易日為7月18日。

除了個人資產遭抄家炒底，密春雷的妻子、有著中國「央視一姐」之稱的董卿也受牽連，在央視的節目《朗讀者》也跟著停播。董卿曾連續13年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》頗受歡迎；外界猜測多半認為，密春雷捲入中國中南海的派系權鬥，因此「暴富史」引起疑竇遭人徹查。

▲中國《央視》女主持董卿兒子的國籍問題，在這波演藝圈整治潮中，再度成為被討論的話題之一。（圖／翻攝自微博）
▲中國《央視》女主持董卿。（圖／翻攝自微博）
報導中提到，密春雷旗下的覽海集團擴張或許與上海人壽的資金運用與公司審計問題有關，當時密春雷被帶走後，上海人壽投資總監張錫麟也被查，公司更收到一封監管信，要求上海人壽、覽海集團六個月內的禁止資金交易。

而在2020年4月，中共前公安部副部長孫力軍被查之後，密春雷的暴富史也被多家官媒起底，在去年11月《中國房地產報》就曾發表題為「神秘富豪密春雷和他的資本局」的文章，披露密春雷的發家史及其操弄資本的手段，《自由亞洲電台》則分析表示孫力軍「操縱證券市場」犯罪牽扯到密春雷，兩人與上海醫藥界一直有聯繫，恐怕是有共同犯罪嫌疑。
 

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