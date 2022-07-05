李崗舞台劇「我的阿爸和卡桑」　盧秀燕大力推薦

▲李崗監製舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，將於7月22日至24日台中國家歌劇院重新啟動(圖／市政府提供2022.7.5)

堅持用影像說故事的電影導演李崗，首次監製舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，首演後觀眾好評不斷、引起熱烈迴響。將於 7 月 22 日至 24 日台中國家歌劇院重新啟動，正式為觀眾重現大時代下的精彩故事。市長盧秀燕今（ 5 ）日於宣傳記者會觀賞演出片段後表示，「非常棒的舞台劇」，大力推薦市民走進劇院觀看。

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今舞台劇宣傳記者會在益品書屋台中館舉辦，在執行導演蘇洋徵的指導下，主角蔭山征彥、大久保麻里子，現場重現精采的演出片段，讓觀眾跟著劇情穿越時空，復刻一場浪漫的愛情故事。盧秀燕到場支持表示，看了演出片段後深受感動，這齣舞台劇不只探討過去台灣五大家族的故事，其中的情感衝突放到現在，也值得關注、思考。監製李崗把舞台劇影像化，劇情非常緊湊、好看，例如二代家族衝突的部分，讓人隨著劇情感到緊張，推薦市民走進劇院觀看，相信會對人生有不同的觀點。

監製李崗感謝市府與台中市影視發展基金會的協助，他表示，《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》舞台劇飽受疫情肆虐，劇組連續兩年啟售卻無奈喊停，困難重重，今年是第三年，籌備許久，該戲結構、章節緊湊，也非常幽默，整齣戲 60% 由日文演出，讓大家體會當年人的困境，如男女、階級、國族認同等衝突，希望大家來觀賞。

新聞局表示，李崗導演與台中一直有著很深厚的淵源，除了新聞局曾經委託導演，完成「穿越霧峰到林家」的紀錄片與專書外，之後又接續完成「阿罩霧風雲：抉擇」、「阿罩霧風雲：落子」，「阿罩霧風雲：落子」更獲得新聞局補助，讓觀眾得以由一個家族的歷史看見台灣近代史的縮影。

這次他延續《阿罩霧風雲》的精神，以舞台劇的方式講述「基隆顏家」的故事，將劇情流暢、張力十足且雅俗共賞的作品呈現給觀眾，讓台灣近代歷史更為豐富多元，預祝《時光の手箱》舞台劇演出成功，票房長紅。