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柯志恩反霸凌政見　引綠營議員以韓粉反駁霸凌說

▲高閔琳指出，韓粉霸凌蔣萬安、黃捷事蹟全台灣都知道，就柯志恩沒有注意到。（圖／截自高閔琳臉書）
▲高閔琳指出，韓粉霸凌蔣萬安、黃捷事蹟全台灣都知道，就柯志恩沒有注意到。（圖／截自高閔琳臉書）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-07-05 18:08:35

國民黨高雄市長參選人柯志恩接受徵召首個政見反霸凌即引發各爭議。高市議員高閔琳與民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜等人分別在臉書回應反霸凌議題，高閔琳以切身經歷回應當時受到韓粉霸凌的經過，指出，自己本來想靜靜看戲，但看到柯志恩第一個政見是反霸凌，且跑到黃捷臉書留言「過去沒注意到」，這真是狡猾、偽善，「讓人不得不發文撕下這張虛假假面具。」

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▲湯詠瑜認為，動輒就將民眾的檢驗和質疑，詮釋為「霸凌」，恐怕是否在濫用「霸凌」一詞，且隱含著反民主、製造寒蟬效應的可怕意圖。（圖／邁盟提供）
▲湯詠瑜認為，動輒就將民眾的檢驗和質疑，詮釋為「霸凌」，恐怕是否在濫用「霸凌」一詞，且隱含著反民主、製造寒蟬效應的可怕意圖。（圖／邁向過半大聯盟提供）
湯詠瑜則表示，動輒將選民對於政治人物的檢驗貼上霸凌標籤，是在傳達有志取得權力者不容質疑，無疑在開民主倒車。人民期待政治人物面對質疑時，以負責任的態度，提出回應、澄清，而非濫用「霸凌」一詞。

國民黨高雄市長候選人柯志恩指出，自己自從被提名參選高雄市長後，接連遭到許多網軍、假帳號攻擊，因此她提出的第一項政見就是「反霸凌」，沒想到立刻遭到高雄市議員黃捷反問「我做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人？」，對此，柯志恩也回應黃捷，表示「當然支持黃捷」，「一起反霸凌」！ 

高閔琳指出，韓粉霸凌事蹟全台灣都知道，就柯志恩沒有注意到，黃捷在去年二月五日，國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、立委吳怡玎，召開一場記者會，只為公然羞辱是「政治垃圾」，時任副秘書長的柯志恩竟說她當時沒注意到？

高閔琳也提到，過去立委蔣萬安忘了關麥說出「韓粉不理性」被出征時，柯志恩從未公開聲援，「連同志愛、手足情都沒有，怎麼反霸凌？」批柯志恩雖經常教育別人，即使是教育學家，自己也需要被教育。不應自私說謊、裝作不知道高雄人的經歷，這是最壞的示範，也低估高雄人智慧。

湯詠瑜則反問柯志恩真的受到「霸凌」了嗎？政治人物的誠信、是否可以信賴？是否有為民服務的決心，接受人民檢驗與評論，這樣是「霸凌」嗎？湯詠瑜認為，民主國家的政治人物，接受民眾合理檢驗、提出疑問，是常態、也是有志從政者應有的心理準備。

湯詠瑜指出，動輒將選民對於政治人物的檢驗貼上霸凌標籤，是在傳達有志取得權力者不容質疑，無疑在開民主倒車。湯詠瑜也以法律用語解釋「霸凌」作為是有特定適用範圍，主要在校園跟職場等情境。一般情境下，對個人做性別、年齡、外貌等先天條件為攻訐或侮辱，或流於謾罵式的人身攻擊，當然不允許。

湯詠瑜認為，民主國家的政治人物受人民提出疑問，檢驗其是否誠信、言行是否一致，是人民思考是否託付權力的必要過程，與霸凌是完全兩件不同的事。政治人物在面對質疑時，應以負責任的態度，提出回應、澄清疑問，而非不許人民對其過去言行進行檢視。動輒就將民眾的檢驗和質疑，詮釋為「霸凌」，恐怕是否在濫用「霸凌」一詞，且隱含著反民主、製造寒蟬效應的可怕意圖。

湯詠瑜希望柯志恩可以用行動證明，做到其所說的「用最大誠意、努力和認真，感動自己、感動每一位高雄人！」打開心胸接受高雄市民的檢驗，讓高雄人能真的看到柯志恩對高雄的市政擎畫、願景，而不是「反霸凌」這種不著邊的政見。

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