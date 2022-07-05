柯志恩反霸凌政見　引綠營議員以韓粉反駁霸凌說

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國民黨高雄市長候選人柯志恩指出，自己自從被提名參選高雄市長後，接連遭到許多網軍、假帳號攻擊，因此她提出的第一項政見就是「反霸凌」，沒想到立刻遭到高雄市議員黃捷反問「我做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人？」，對此，柯志恩也回應黃捷，表示「當然支持黃捷」，「一起反霸凌」！
高閔琳指出，韓粉霸凌事蹟全台灣都知道，就柯志恩沒有注意到，黃捷在去年二月五日，國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、立委吳怡玎，召開一場記者會，只為公然羞辱是「政治垃圾」，時任副秘書長的柯志恩竟說她當時沒注意到？
高閔琳也提到，過去立委蔣萬安忘了關麥說出「韓粉不理性」被出征時，柯志恩從未公開聲援，「連同志愛、手足情都沒有，怎麼反霸凌？」批柯志恩雖經常教育別人，即使是教育學家，自己也需要被教育。不應自私說謊、裝作不知道高雄人的經歷，這是最壞的示範，也低估高雄人智慧。
湯詠瑜則反問柯志恩真的受到「霸凌」了嗎？政治人物的誠信、是否可以信賴？是否有為民服務的決心，接受人民檢驗與評論，這樣是「霸凌」嗎？湯詠瑜認為，民主國家的政治人物，接受民眾合理檢驗、提出疑問，是常態、也是有志從政者應有的心理準備。
湯詠瑜指出，動輒將選民對於政治人物的檢驗貼上霸凌標籤，是在傳達有志取得權力者不容質疑，無疑在開民主倒車。湯詠瑜也以法律用語解釋「霸凌」作為是有特定適用範圍，主要在校園跟職場等情境。一般情境下，對個人做性別、年齡、外貌等先天條件為攻訐或侮辱，或流於謾罵式的人身攻擊，當然不允許。
湯詠瑜認為，民主國家的政治人物受人民提出疑問，檢驗其是否誠信、言行是否一致，是人民思考是否託付權力的必要過程，與霸凌是完全兩件不同的事。政治人物在面對質疑時，應以負責任的態度，提出回應、澄清疑問，而非不許人民對其過去言行進行檢視。動輒就將民眾的檢驗和質疑，詮釋為「霸凌」，恐怕是否在濫用「霸凌」一詞，且隱含著反民主、製造寒蟬效應的可怕意圖。
湯詠瑜希望柯志恩可以用行動證明，做到其所說的「用最大誠意、努力和認真，感動自己、感動每一位高雄人！」打開心胸接受高雄市民的檢驗，讓高雄人能真的看到柯志恩對高雄的市政擎畫、願景，而不是「反霸凌」這種不著邊的政見。