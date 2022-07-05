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BA.4、BA.5逼近！次世代疫苗5大QA一次看

▲新冠肺炎病毒不停變異，現有的新冠疫苗以原始株病毒研發，對於新型變異株保護力銳減。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）
▲新冠肺炎病毒不停變異，現有的新冠疫苗以原始株病毒研發，對於新型變異株保護力銳減。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）

記者許若茵／台北報導

2022-07-05 17:19:322022-07-05 17:40:54

新冠肺炎病毒不停變異，現有的新冠疫苗以原始株病毒研發，對於新型變異株保護力銳減，各界都在期盼次世代疫苗盡速上世，提供民眾施打取得更佳的防護力。到底什麼是次世代疫苗？是否該持續等待次世代疫苗？《NOWnews今日新聞》為您整理了5大QA，帶您一次掌握。另首批Novavax疫苗已抵台，預計最快8日就會開打。

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什麼是次世代疫苗？

現在施打的新冠疫苗都是針對原始的武漢株設計，但隨著Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等變異株出現，新冠疫苗的保護力也隨之下滑，因此各藥廠積極研發針對變異株的次世代疫苗，提升民眾抵抗力。

現在次世代疫苗進度如何？

莫德納疫苗最新研發出「雙價疫苗」，包含有以半量原始疫苗為加強劑的mRNA-1273、包含原始株與針對beta株的雙價疫苗mRNA-1273.211、以及最新包含原始株與針對Omicron株的雙價疫苗mRNA-1273.214。

根據莫德納6月22日公告，mRNA-1273.214對於預防Delta and Omicron亞型變異株BA.1感染和預防住院有效，也能對抗Omicron亞型變異株BA.4與BA.5，已向監管機構提交資料，準備從8月起提供次世代疫苗。

高端則於6月5日公告表示，高端次世代新冠疫苗（beta），目前已在三總與北醫順利完成追加劑人體首次臨床試驗FIH（First In Human）之試驗收案與疫苗接種，實驗發現，beta株可對當前主流變異株產生較高的中和抗體，並有效降低倉鼠肺部病毒量，因此可對抗現有不同的高關注變異株，並產生更廣泛、以及更高效的抗體中和效果，將加快研試驗數據。

至於AZ、輝瑞、Novavax、嬌生等都有在持續研發次世代疫苗，但詳細進度與數據仍待藥廠提交。

▲各類疫苗資訊。▲（圖／整理、製表：NOWnews）
▲各類疫苗資訊。（圖／整理、製表：NOWnews）
台灣有購買次世代疫苗嗎？

有，台灣與莫德納藥廠於2021年7月22日簽署了3500萬劑疫苗採購合約，將於今年與明（2023）年分批供應基礎劑和次世代追加劑疫苗，待次世代疫苗研發後，台灣有權選擇購買次世代疫苗。

何時可以打到次世代疫苗？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾於記者會上指出，目前掌握次世代莫德納疫苗預計最快會於9月底至10月初上市，後續若能通過食藥署EUA審查、經過ACIP專家評估就能開放民眾施打，只是仍要觀察變異株與次世代疫苗的保護力。

該等次世代疫苗嗎？

中研院生醫研究所兼任研究員何美鄉近日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，每個人身體狀況不同，但容易變成中重症的，現階段疫情還在發展，「高風險的人，時間已經到了你就去打，冬天來之前再打一劑也OK」，包含高齡、慢性病、肥胖、三高等高風險族群，應該現在就要先打第4劑，若現階段疫情在下降，只要重症率也持續下降，一般民眾也可以持續等次世代疫苗。

另首批Novavax疫苗50.4萬劑已於6月30日上午抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，預計最快8日就會開打，對象為18歲以上民眾，不限劑次、每劑接種0.5ml，開放混打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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