獨／不倫人夫？許藍方慘當換臉謎片主角　聊色訊息疑遭改

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據了解，康妻所謂的乳溝照等，全出自於許藍方臉書、IG等社群平台上傳的照片；其中一張看似床上有裸女的模糊照，完全看不清楚人臉。康妻委任律師曾在法庭上表示，從沒說過這位裸女是許藍方。而康醫師在法庭上也證稱，許藍方沒有自拍裸照，也沒有兩人間的親密照或影片。
除了被控有性私密照外，週刊揭露的鹹濕對話，可從康妻提交法庭的證據得知，並非許、康對話的原始截圖，而是複製文字貼在記事本上的.txt檔，許藍方透露，康把對話原始檔在備份後刪除，強調她跟康的手機裡，都沒有週刊製作示意圖的對話紀錄。
然而，許藍方坦承，她跟康醫師認識，平常會聊天，所以，康醫師遇到床事問題會找她諮詢，才會提到一些與性有關的詞彙；有時聊到劈腿話題，康醫師也會分享他的慣用手法，她才開玩笑問，這些「案例」可以在直播上分享男人劈腿手法，讓女生注意，沒想到文字檔內容成為週刊後製的示意圖，再貼上她的臉書大頭照，就指控她跟康醫師聊色。
值得一提的是，去年8月爆出桃色緋聞後，9月坊間流傳疑為許藍方的不雅影片，10月中旬，刑事局宣布偵破網紅小玉使用deepfake換臉牟利案，許藍方11月底被警察找去做筆錄並指認影片。
許藍方說，她不想看到自己的臉被換到成人影片中，所以她請經紀人去看，因為覺得好噁，警方也告知，大概從9月開始，就有約9部她被變臉的影片外流。
許藍方事後覺得自己很笨，只是傳個訊息，沒想到也可以惹上這種大麻煩，她強調自己沒和康醫師發生關係，只是不想戳破他婚後亂搞，最後卻惹得一身腥，而又這麼碰巧在差不多的時間點，被變臉的影片在網路流傳，真的不知道要怎麼解釋清楚。