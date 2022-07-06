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獨／不倫人夫？許藍方慘當換臉謎片主角　聊色訊息疑遭改

▲圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書
▲圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書

記者潘千詩／台北報導

2022-07-06 14:35:162022-07-06 14:49:56

「最美博士」許藍方去（2021）年遭爆捲入已婚康醫師的婚姻，遭康妻求償300萬元。台北地院審理後，今（6）日判決許藍方須賠償50萬元。儘管法院尚未公布判決理由，但檢視康妻提出的證據，聊色訊息均非原始截圖，而是「.txt」可編輯的文字檔，性感照則是社群平台上隨手可得的照片，一刀斃命的證據力有點牽強。許藍方還透露，她的臉還被deepfake、變造不雅影片，害她不管怎麼喊冤都沒人信。

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▲許藍方也遭小玉用deepfake換臉。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲許藍方也遭小玉用deepfake換臉。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
翻開週刊去年8月的報導，報導指許藍方傳送多張裸身自拍及穿著性感睡衣、露出乳溝的照片給康醫師，並將2人鹹濕對話用示意圖展示。報導刊出後，康妻聲稱，手上握有許藍方完整私密照及對話紀錄，會全部提交法官。

據了解，康妻所謂的乳溝照等，全出自於許藍方臉書、IG等社群平台上傳的照片；其中一張看似床上有裸女的模糊照，完全看不清楚人臉。康妻委任律師曾在法庭上表示，從沒說過這位裸女是許藍方。而康醫師在法庭上也證稱，許藍方沒有自拍裸照，也沒有兩人間的親密照或影片。

▲康妻提交到法庭的露乳溝照，在許藍方的IG或臉書都能抓得到。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲康妻提交到法庭的露乳溝照，在許藍方的IG或臉書都能抓得到。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲許藍方遭Deepfake技術換臉到成人影片，康妻委任律師也稱，照片並非全部都是許藍方。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲許藍方遭Deepfake技術換臉到成人影片，康妻委任律師也稱，照片並非全部都是許藍方。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
除了被控有性私密照外，週刊揭露的鹹濕對話，可從康妻提交法庭的證據得知，並非許、康對話的原始截圖，而是複製文字貼在記事本上的.txt檔，許藍方透露，康把對話原始檔在備份後刪除，強調她跟康的手機裡，都沒有週刊製作示意圖的對話紀錄。

然而，許藍方坦承，她跟康醫師認識，平常會聊天，所以，康醫師遇到床事問題會找她諮詢，才會提到一些與性有關的詞彙；有時聊到劈腿話題，康醫師也會分享他的慣用手法，她才開玩笑問，這些「案例」可以在直播上分享男人劈腿手法，讓女生注意，沒想到文字檔內容成為週刊後製的示意圖，再貼上她的臉書大頭照，就指控她跟康醫師聊色。

值得一提的是，去年8月爆出桃色緋聞後，9月坊間流傳疑為許藍方的不雅影片，10月中旬，刑事局宣布偵破網紅小玉使用deepfake換臉牟利案，許藍方11月底被警察找去做筆錄並指認影片。

▲刑事局請許藍方到警局製作筆錄。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲刑事局請許藍方到警局製作筆錄。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
許藍方說，她不想看到自己的臉被換到成人影片中，所以她請經紀人去看，因為覺得好噁，警方也告知，大概從9月開始，就有約9部她被變臉的影片外流。

許藍方事後覺得自己很笨，只是傳個訊息，沒想到也可以惹上這種大麻煩，她強調自己沒和康醫師發生關係，只是不想戳破他婚後亂搞，最後卻惹得一身腥，而又這麼碰巧在差不多的時間點，被變臉的影片在網路流傳，真的不知道要怎麼解釋清楚。

▲康妻呈給法官的許藍方穿著性感小可愛的乳溝照，許藍方舉證，都是上傳社群平台，任何人都能抓取的照片。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲康妻呈給法官的許藍方穿著性感小可愛的乳溝照，許藍方舉證，都是上傳社群平台，任何人都能抓取的照片。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲康妻呈給法官的許藍方穿著性感小可愛的乳溝照，許藍方舉證，都是上傳社群平台，任何人都能抓取的照片。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）
▲康妻呈給法官的許藍方穿著性感小可愛的乳溝照，許藍方舉證，都是上傳社群平台，任何人都能抓取的照片。（圖／記者潘千詩翻攝，2022.07.06）

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