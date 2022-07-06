獨／康醫師諮詢房事、談事業　許藍方「性文字」惹禍上身

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包廂內，許藍方親眼看到康醫師跟其他女生又親又抱，讓她內心驚呼「你老婆不會生氣嗎？」所以就跟康小聊一下，為什麼在婚姻內還要如此做，即使是為了事業。
許說，康後來喝醉了，她是自己搭計程車回家，根本不知道康之後去哪裡；10月1日，從內湖雪茄館離開，是前經紀人開車來接她，根本不是報導中指的康醫師。
許藍方表示，康醫師的復健專業在骨盆底肌，上網都能查得到，另在東區開了2間健身房（dr. gym），然而，2020年健身房受疫情影響，虧損很多，想透過她的網路聲量獲得雙贏，所以互惠模式合作，讓她去健身房免費運動打卡，為健身房曝光，期間只有1次跟健身房借場地拍運動影片，康醫師有現身在櫃檯顯示自己是老闆，否則之前她來運動，康根本沒有出現。
直到2020年11月14日，許藍方突然接到康醫師來電，許說，她聽語氣就猜到康妻在旁邊，康說「被發現了，不能再聯繫」，許雖然一頭霧水，但在搞不清楚狀況時，「沉默」是最好的回應，所以只回「我知道了」，就立即掛掉電話。
許藍方表示，康醫師在北醫讀書時，大家都知道他常劈腿，連婚前劈腿被抓到，康妻還是堅持要嫁，因此婚後劈腿的事，她認為，接到電話當下最好的方式就是別多說，「我自以為是在幫他（康）掩護劈腿的事，沒想到月底就收到存證信函，要求以1000萬元和解。」
她說，「我們又沒有肉體關係，我又沒和康醫師怎樣，為什麼要和解？」許藍方不加理會，沒想到，康竟以公共電話打給她，問她「如不處理1000萬元，難道想上新聞嗎？」
直到2021年8月，新聞撲天蓋地報導許藍方睡人夫；康妻宣稱，是許藍方不理會才提告。許說，和解金從起初的1000萬元，降到700萬元，後又降到400萬元，再降到現在的300萬元，這段期間，她身心備受煎熬，只盼事情早日告一段落。