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獨／康醫師諮詢房事、談事業　許藍方「性文字」惹禍上身

▲許藍方（左圖）喊告康姓醫師。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie、復健科康鈞尉醫師 運動科學館粉專）
▲許藍方（左圖）喊告康姓醫師。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie、復健科康鈞尉醫師 運動科學館粉專）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-06 14:35:28

「最美博士」許藍方接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，談到她跟康醫師的關係，就是單純的學長、學妹，因2人在骨盆底肌各有專業，長期以來聊的內容，不離診所有關的事業議題。直到近幾年，許藍方直播暢談性知識，稍有一點名氣，2018年開始接受諮詢，康醫師也開始向她諮詢房事問題，結果卻惹得一身腥。許說，她已不再接受男性友人聊天諮詢，改由粉專和小編預約。

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回顧週刊報導，2020年9月30日深夜，報導指稱許藍方跟康醫師去唱歌後，接著就去開房間。然而，許藍方駁斥，她說，因康醫師告訴她，是跟未來有可能合作的廠商去唱歌，有男有女，不是單獨，邀她一起來，許藍方因業務需求，認為對事業有幫助才去，現場她只認識康醫師。

包廂內，許藍方親眼看到康醫師跟其他女生又親又抱，讓她內心驚呼「你老婆不會生氣嗎？」所以就跟康小聊一下，為什麼在婚姻內還要如此做，即使是為了事業。

許說，康後來喝醉了，她是自己搭計程車回家，根本不知道康之後去哪裡；10月1日，從內湖雪茄館離開，是前經紀人開車來接她，根本不是報導中指的康醫師。

許藍方表示，康醫師的復健專業在骨盆底肌，上網都能查得到，另在東區開了2間健身房（dr. gym），然而，2020年健身房受疫情影響，虧損很多，想透過她的網路聲量獲得雙贏，所以互惠模式合作，讓她去健身房免費運動打卡，為健身房曝光，期間只有1次跟健身房借場地拍運動影片，康醫師有現身在櫃檯顯示自己是老闆，否則之前她來運動，康根本沒有出現。

直到2020年11月14日，許藍方突然接到康醫師來電，許說，她聽語氣就猜到康妻在旁邊，康說「被發現了，不能再聯繫」，許雖然一頭霧水，但在搞不清楚狀況時，「沉默」是最好的回應，所以只回「我知道了」，就立即掛掉電話。

許藍方表示，康醫師在北醫讀書時，大家都知道他常劈腿，連婚前劈腿被抓到，康妻還是堅持要嫁，因此婚後劈腿的事，她認為，接到電話當下最好的方式就是別多說，「我自以為是在幫他（康）掩護劈腿的事，沒想到月底就收到存證信函，要求以1000萬元和解。」

她說，「我們又沒有肉體關係，我又沒和康醫師怎樣，為什麼要和解？」許藍方不加理會，沒想到，康竟以公共電話打給她，問她「如不處理1000萬元，難道想上新聞嗎？」

直到2021年8月，新聞撲天蓋地報導許藍方睡人夫；康妻宣稱，是許藍方不理會才提告。許說，和解金從起初的1000萬元，降到700萬元，後又降到400萬元，再降到現在的300萬元，這段期間，她身心備受煎熬，只盼事情早日告一段落。

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