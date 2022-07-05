藍抹黑林智堅論文 許家睿斥爛招：請問張善政的政見呢？
國民黨今（5）日爆料聲稱民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲，引發論戰，林智堅也已召開記者會釐清事實。民進黨桃園市八德區議員參選人許家睿表示，國民黨過去就已多次使用抹黑論文的招數，至今毫無長進，選舉到現在都沒看到國民黨桃園市長參選人張善政的政績跟政見，卻依舊擺脫不了百年老黨的陳年抹黑手段，這算哪門子的君子之爭？
許家睿說，潑髒水就能贏得選舉嗎？學歷歧視的歪風還要吹多久？百年大黨國民黨毫無長進。他回顧，2011年國民黨前立委邱毅檢舉時任民進黨副總統候選人蘇嘉全的論文抄襲，結果未能成功；2019年整個國民黨「黑英計劃」指控總統蔡英文論文，也被證實造謠；2020年再指控立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇論文案，又繼續抹黑；到了2022年又是一樣的手法，試圖抹黑林智堅，但唯一破功的就是國民黨2020年選高雄市長的李眉蓁。
許家睿表示，從2011年邱毅、2020黑英計劃到2022毀林計畫，證實國民黨毫無長進，多少年過去了每到選舉還是用這種爛招。
許家睿表示，選舉到現在都沒看到國民黨桃園市長參選人張善政的政績跟政見，結果說要走一條新的道路、用新國民黨的形象作為包裝，私底下卻是整個國民黨動起來潑髒水，「我看仍然是擺脫不了百年老黨的陳年抹黑手段，難怪會被中國環球時報總編罵是百年爛黨」。
許家睿說，桃園市民要看到是城市進步的政見與政績，不是這種潑糞式抹黑攻擊，更不要助長政壇這種無釐頭的學歷歧視，「我想要問那些頂著美國名校的黨國菁英，到底為台灣的進步貢獻了甚麼？我更要請問張善政與國民黨，這算是哪門子的君子之爭？」。