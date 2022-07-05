通膨飆至80％！土耳其調高基本工資 物價卻創24年來新高
全球通膨飆漲主因來自俄烏戰爭與疫情影響，不只全球糧食價格上漲，特別仰賴能源進口的土耳其更面臨嚴峻挑戰，在里拉（lira）貶值的情況下，今年6月份的通膨率更皆連飆升將近80%，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府提高基本工資等政策卻使情況變得更糟，當前土耳其的通膨率已比台灣超出20倍之多。
隨著全球通膨持續破表，土耳其自2017年以來，物價便不間斷地以兩位數成長。近年新冠疫情與俄烏戰爭衝擊更加劇能源等大宗商品成本飆升，今年價格更是創下接近25年來的新高點，導致生產瓶頸更加惡化，土耳其5月CPI（消費者物價指數）年增率更飆至73.5%，食品價格更是上漲91.6%。
根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，土耳其今年將成為僅次於委內瑞拉、蘇丹和辛巴威等地全球最高通膨的國家；主因與土耳其總統艾爾段「非正統」經濟概念有關，艾爾段持認為，國內需要大幅降低利率以壓低飆升的物價，同時宣布6年來首次提高最低工資。
該國央行曾經警告，基本最低工資的增加將會對通貨膨脹率造成積極影響，去年該國報告就發現，最低工資每增加10%，總體價格增長就會上升1個百分點，但艾爾段僅呼籲民眾保持耐心，聲稱明年2月至3月通膨就會放緩到合理水平，儘管兩個多月前，央行才預測通膨最快可能在6月放緩，事實上卻沒有達到預期目標。
這已經是艾爾段半年來第二次提高最低工資，今年1月艾爾段首度將將最低工資提升至創紀錄的50.5%，7月又再提高近30%。
倫敦藍灣資產管理公司（Bluebay AssetManagement）新興市場策略師艾希（Timothy Ash）便提到，土耳其的經濟狀況的確與食品和能源價格上漲有關，但確實也和土耳其貨幣政策嚴重失敗有關，該國貨幣里拉（lira）的嚴重貶值推高能源進口成本，而里拉兌美元匯率在6月份繼續下跌，成為新興市場今年來表現最糟糕的地區。