搶攻中秋商機！郭元益再度攜手詹朴推頂級蛋黃酥禮盒

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台灣民眾熱愛酥皮月餅，其中蛋黃酥已成顯學，一年就吃掉150萬顆郭元益蛋黃酥，郭元益副總經理郭建偉表示，品牌從1980年自港式烘焙取得靈感，結合品牌傳承156年酥皮技藝，開發出當時市場少見的蛋黃酥，每一顆蛋黃酥均由師傅純手工製作、低溫慢火烘焙而成，創造出豐富層次與酥爽口感，成為品牌一大特色。
口味上以「烏沙蛋黃酥」為人氣冠軍品項，秋節限定製作的棗泥蛋黃酥、黑芝麻蛋黃酥也各有口味擁護者，郭建偉表示，為呼應現代人飲食需求，郭元益三年前推出「迷你金沙蛋黃酥」，古法紅土醃製40天的鹹蛋黃打成鬆軟碎蛋，優雅一小口就能享用到完整蛋黃酥風味，也成功帶動平日食用商機。今推出頂級蛋黃酥，期望帶給消費者更多元的蛋黃酥體驗，也完整品牌秋節酥皮系列的產品布局。
「頂級蛋黃酥」內餡選用屏東契作的萬丹紅豆，耗時六小時研製而成的烏豆沙，添加雙倍台灣精選紅茶湯，散發出一股清新的茗茶味，宜蘭紅土醃製40天的蛋黃，經Holy Distillery特調蒸餾，杜松子與烏豆沙內餡的紅茶勾勒出清新草本氣息，讓特有的茶隱味更上層樓，突顯蛋黃鹹香。
外皮則以郭元益獨家酥與皮1比1的比例，原料則特別選用日本北海道小麥粉煉瓦與歐洲進口無鹽發酵奶油，帶有北海道小麥獨特甘甜與香氣的春希來里、北穗波品種小麥，斷口性佳且嚼感輕柔，由師傅以百年酥皮手藝擀製成27層酥皮，融合內餡吃起來層次豐富，分外酥爽細膩，除隨「FOR YOU」禮盒限量發售外，全通路也同步推出8入、售價560元的頂級蛋黃酥禮盒，滿足消費者嚐鮮與送禮需求。