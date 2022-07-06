NOW民調／最愛夜市哪一點？「這件事」竟然好多人都喜歡
夜市裡的東西包羅萬象，不只有吃的、有玩的、有可以買的，它還是一個很能殺時間的地方。每個人喜歡去夜市的理由都不一樣，而夜市的哪一點才是最誘惑你的呢？《NOWnews今日新聞》日前推出「2022最愛夜市哪一點」民調，冠軍果不其然就是夜市「物美價廉的小吃」，高達68.5%的民眾認為夜市小吃是最吸引他去夜市的地方。第二名則是「不花錢又能殺時間」，有20%的民眾去夜市是為了殺時間，而第三名則是「百玩不膩的遊戲」。
每個夜市都會賣經典的道地小吃，不但便宜又可口，選項更是多到會讓人猶豫不決。許多國外的民眾都認為夜市就是一個吃美食的地方，不但有經典的夜市牛排，備受喜愛的地瓜球，還有又香又脆的雞排。不只這些需要排隊的夜市美食，還有好多不同的小吃，讓人一想到夜市的美食，口水就都流下來了。雖然夜市的美食深受廣大民眾的喜愛。但疫情蔓延之後，也有民眾反映「我不敢吃夜市的食物」、「疫情後就沒再去吃過了」，可見疫情對夜市生意衝擊有多大。
夜市的東西雖然都很「俗又大碗」，但也有許多人則認為夜市是一個「不好買的地方」。就有網友表示：「夜市賣的東西通常一下就會壞掉！」因此很多人去夜市都是選擇逛逛、到處看看，但卻不下手買。也正因為好看好逛，2成的受訪者認為夜市是一個適合殺時間的地方。
不過也是有人看中夜市的高CP值，民調發現有2.86%的受訪者最愛夜市的「時髦便宜的服飾」，他們則認為「夜市賣的衣服不但好看又便宜，超愛！」
夜市裡的遊戲種類也是千百萬種，也隨著時代的改變，遊戲開始慢慢更新。從大家熟悉的經典射擊遊戲到前陣子因為「魷魚遊戲」而變紅的「椪糖挑戰」都會在夜市裡出現。許多遊戲都看似簡單，但其實挑戰性很高，會讓人一試再試、不想放棄。夜市不只有年輕人喜歡玩的遊戲，也有許多適合小孩的，例如：沙畫、彈珠台，讓全家人都可以找到適合自己玩的遊戲。
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