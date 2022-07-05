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客運響應國旅振興！公路總局推台灣好行半價優惠

▲為鼓勵國人搭乘公共運輸出遊以振興公共運輸及活絡觀光產業，公路總局於7月1日至9月30日止，實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠。（示意圖／NOWnews資料照）
▲為鼓勵國人搭乘公共運輸出遊以振興公共運輸及活絡觀光產業，公路總局於7月1日至9月30日止，實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-05 17:15:08

隨著防疫措施逐步鬆綁及暑假旅遊旺季即將到來，為鼓勵國人搭乘公共運輸出遊以振興公共運輸及活絡觀光產業，公路總局於7月1日至9月30日止，實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，另外還有部分客運業者推出其他促銷方案，暑假期間搭乘客運好康多多，歡迎民眾踴躍搭乘公共運輸。

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公路總局表示，近2年多來受到新冠肺炎疫情影響，客運及觀光旅遊業雙雙受創，載客量及旅遊人數都下跌了數成，相關業者在營運上面臨極大的挑戰。隨著國內疫情逐漸和緩，加上旅遊旺季的到來，因此該局與客運業者，在今年暑假期間祭出多項優惠措施，期能提升民眾出遊意願及刺激客運運量成長，並吸引民眾減少私人運具的使用，疏緩道路交通壅塞。

公路總局另指出，「台灣好行」路線目前共有62條路線，在108年疫情前之年載客量高達約480萬人次，近2年受疫情影響造成運量下跌，110年之年載客量僅約274萬人次；另外在公路客運部分，整體路線運量較疫情前之降幅也高達五成，為了提振大家對於搭乘公共運輸的信心與誘因，該局除了提供客運業者振興補助外，也鼓勵客運業者自行規劃促銷方案吸引乘客回流，希望能及早恢復正常生活及回到疫情前之運量水準。

本次共有48條「台灣好行」路線加入暑期電子票證(含行動支付)半價優惠措施 ，其中許多熱門景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均有「台灣好行」路線可搭乘。以熱門路線墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣(墾丁)原票價352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1,408元的車資，相當划算；另為提供更多元、便利的付費方式，公路總局已有補助業者建置行動支付驗票機，本次台灣好行優惠路線亦可使用QR Code乘車碼支付，包括一卡通MONEY(原LINEPAY MONEY)、悠遊付、ICASH PAY等電子支付，同樣可享有半價優惠。除此之外，觀光局針對搭乘「台灣好行」路線者，還有提供其他集點抽獎優惠，讓國內公共運輸及觀光旅遊再衝一波高峰。

而在個別客運優惠部分，目前已有統聯、國光、葛瑪蘭、南投、屏東及高雄等客運公司推出促銷方案，以統聯客運為例，搭乘除了可抽百萬現金外，還有套票買6送2及臨櫃購票送折價券等優惠；另國光客運及葛瑪蘭客運也有一些抽獎活動，其他業者則尚在研議規劃行銷方案中，希望今年透過公私協力的方式，為低迷已久的客運注入一劑強心針，提供民眾更優惠、超值的客運服務。

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